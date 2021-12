Dømt for masse-grooming: Ofrene var ned til 10 år gamle

En 59-årig mand er idømt fængsel for at sende billeder og videoer af sin penis til piger helt ned til 10 år gamle

RETTEN I GLOSTRUP: En 59-årig mand er mandag idømt et år og seks måneders fængsel i Retten i Glostrup i en sag om grooming.

Manden var iført en meget åbentstående skjorte. Han virkede på skift nervøs, nedtrykt og vred. Flere gange under dagens retsmøde brød han grædende sammen og rystede på hænderne, når han skulle åbne sin vand. Ha

I retten valgte han at erkende langt størstedelen af forholdene.

Han blev dømt for at være i besiddelse af børnepornografi og blufærdighedskrænkelse af 51 piger i alderen 10 til 15 år.

Fandt tilfældige på Snapchat

Manden tog kontakt til pigerne på sociale medier, særligt på Snapchat, under forskellige profilnavne. Her foregav han at være en teenagedreng, som oftest et par år ældre end pigen. I et enkelt tilfælde lod han som om, at han var en jævnaldrende pige.

Til størstedelen af de unge piger fremsendte han billeder af sin penis samt videoer, hvor han onanerer. I enkelte tilfælde har han også formået at få piger til at sende nøgenbilleder og videoer af seksuel karakter.

’Send nogle flere snaps... Så kommer jeg.. Gerne lidt sexy,’ skrev den 59-årige til en blot 12-årige pige.

Oprettede ny profil

Politiet bankede i første omgang på hos den 59-årige i starten af februar 2021. Her fandt man i første omgang fem forskellige profiler på flere telefoner, som han brugte til at kontakte de unge piger. Blot tre uger senere havde den 59-årige oprettet en ny profil.

I retten fortalte manden, at han i første omgang kontaktede børnene, fordi han ønskede at følge deres ’paralelle verden’, og han ønskede at ’hjælpe dem med deres psyiske problemer’. Først herefter tog det over og blev af seksuel karakter.

Den forklaring købte senioranklager Helene Brødder dog ikke. Hun lagde særligt vægt på, at flere af ofrene fortalte om psykiske diagnoser, men manden meget hurtigt efter drejede samtalerne over på noget seksuelt.

Anklageren gik efter, at den 59-årige skulle have 2 år og ni måneders fængsel.

– Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg gik efter mere, men det er svært at ramme det rigtige strafniveau, for der er ikke vældig meget praksis på området. Jeg ser på denne type kriminalitet med stor alvor, ikke mindst fordi det i en del af tilfældene er gået ud over piger, der har psykiske problemer i forvejen, siger senioranklager Helene Brædder.

Han blev desuden idømt et kontaktforbud mod at række ud efter personer på under 18 år på sociale medier.