Dømt for menneskesmugling

Søndag morgen var der bid, da en grænsekontrol i Rødbyhavn tjekkede en bil, der netop var kørt i land.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse. Her fremgår det, at den udenlandske bil kørte fra borde ved 8-tiden.

I bilen sad tre voksne og tre børn. Det fremgår ikke, hvor de pågældende kom fra, men det forlyder, at føreren af bilen var en 43-årig udenlandsk mand, dennes kone og tre børn. Derudover sad endnu en 39-årig udenlandsk mand i bilen.

Pas virkede falsk

De fremviste nationalitetspas, og de to mænd viste yderligere udenlandske opholdstilladelser, men den 42-åriges virkede falsk. Kvinden og de tre børn havde ingen opholdstilladelse, og de blev derfor alle anholdt, og de to mænd blev sigtet for menneskesmugling, og den 42-årige for dokumentfalsk.

Søndag blev de to mænd fremstillet i grundlovsforhør, og her blev den 42-årige idømt en bøde på 12.000 kroner, mens den 39-årige blev idømt 30 dages betinget fængsel. Han fik derudover forbud mod at rejse ind i Danmark de næste seks år.