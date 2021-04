Dømt for mishandling af døtre: Mor dropper anke

Spark, vanrøgt og psykisk vold

Kvinden, der nu er endeligt dømt for vanrøgt af sine børn, fremstod som velfungerende. Hun havde sin egen forretning og kørte en fuldstændig stringent og pletfri facade med dygtige, velklædte og talentfulde børn. Men i november 2019 blev hun anholdt i forretningen, og herefter er den grumme virkelighed blevet rullet ud.

Hun er dømt for at have slået, sparket og rusket sine børn og for at have stukket dem med nåle under neglene, taget halsgreb og brugt en hårbørste som slagtøj. Hun er desuden fundet skyldig i at have udsat pigerne for nedværdigende behandling ved at spytte en af dem i hovedet og tvunget nogle af dem til at slikke toilet og gulve. Hun skal ifølge pigerne have kaldt dem aber, mongoler, grimme eller klamme.

Hun er blandt andet dømt efter den nye bestemmelse om psykisk vold, der trådte i kraft 1. marts 2019.

Pigerne levede i, hvad to af dem overfor Ekstra Bladet har beskrevet som 'et kontrol-regime', hvor de blev forhindret i at besøge deres fædre, som blev bagtalt i moderens forsøg på at ødelægge kontakten.

Der har været flere indberetninger mod kvinden, men sagen rullede først sidste år, da den ældste datter anmeldte overgrebene til Odense Kommune. Kvinden har nægtet sig skyldig og har hævdet, at pigernes tre fædre har konspireret imod hende.