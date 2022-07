Dømt for mishandling: Har fået tilhold mod døtre

Mor er på fri fod efter dom for mishandling og vanrøgt af fire døtre i tilsyneladende velfungerende hjem. Nu har hun forbud mod at opsøge dem

Der skulle gå en hel barndom med vanrøgt, psykisk og fysisk vold og nedværdigende behandling, før Mille Sofie Larsen samlede overskud og kræfter til at lave en indberetning om sin egen mor. En nu 49-årig kvinde.

En indberetning, der slog den første revne i facaden til et tilsyneladende perfekt dukkehjem med fire velopdragne og velklædte søstre, der klarede sig godt i skolen.

Men hvor virkeligheden var, at de blev holdt i et jerngreb af moren, der blandt andet pressede nåle ind under døtrenes negle, så det blødte, tog kvælertag og tvang dem til at slikke gulvet og kaldte dem luder, klam, mongol og abe.

Facaden smuldrede totalt i februar sidste år, da moren blev idømt en dom på to års fængsel, som hun indledningsvist ankede, men senere valgte at modtage.

På fri fod igen

Moren er på fri fod igen efter sin afsoning, og pigerne har efterfølgende følt, at det har været nødvendigt, at moren fik et tilhold mod at opsøge dem. Det fremgår af et brev fra Fyns politi, som Ekstra Bladet har set. Tilholdet gælder fra juni i år og fem år frem.

Her står der, at moren ikke må kontakte sine døtre personligt, mundtlig eller skriftligt. Heller ikke ved e-mails, sms'er eller beskeder via sociale netværk. Og hun må heller ikke kontakte døtrene, følge efter dem eller kontakte dem indirekte, for eksempel ved at skrive om dem på internettet.

26-årige Mille Sofie Larsen fortæller, at grunden til, at de har søgt om tilhold, er, at moren i flere tilfælde har forsøgt at få kontakt.

- Ikke til mig, men til mine søstre. Det har både været i form af at opsøge dem på deres job, igennem andre, hvor hun har afleveret gaver og også i form af breve. Vi har gjort det helt klart fra start af, at vi ikke ønsker nogen form for kontakt, og jeg håber, det er blevet tydeligt nu, siger hun.

- Den fysiske smerte går over. Men arrene fra den psykiske vold og de ydmygelser, mor udsatte mig for, er der stadigvæk. Det værste er næsten, at jeg er så bange for at ligne min mor psykisk. Det ville jeg ikke kunne bære, har Mille fortalt om de ting, hun blev udsat for gennem barndommen af sin mor. Foto: Tim Kildeborg

Mille, der er den ældste af søstrene, sagde allerede efter dommen, at hun aldrig ville tilgive sin mor, og at hun var utryg ved tanken om, at moren en dag var på fri fod igen, og hvad hun kunne finde på at gøre.

Derfor er hun også glad og lettet over, at tilholdet er gået igennem.

- Det giver en følelse af større sikkerhed, nu når der er højere instanser ind over. Det har også føltes som en nødvendighed, fordi vores ønske om ingen kontakt ikke er blevet respekteret tidligere, siger hun.

Mor: Det gør så ondt

Ekstra Bladet har talt med den dømte mor for at spørge hende til tilholdet. Hun virker stærkt berørt, da vi får kontakt til hende i telefonen.

- Nu får jeg det helt dårligt. For jeg har ikke gjort det. Det er kun indicier. Jeg vil helst ikke snakke om det, for det gør så ondt, siger hun og nævner en film, som hun ikke må se, og en cykel, som hun siger, at hun ikke har kørt på.

- Så det hele er noget, de bevidst har gjort for at genere...jeg kan slet ikke snakke om det.

De fire forurettede søstre i mishandlingssagen har udviklet et stærkt sammenhold. Her holder de to ældste hinanden i hænderne. Foto: Per Rasmussen

- Jeg har set det tilhold. Så politiet har givet dig tilhold?

- De sagde, at der var ikke noget at gøre. Det var simpelthen sagen. Uanset hvad så havde jeg fået det. Du må fortælle, at jeg ikke har set videoen og jeg har ikke opholdt mig derinde, og jeg har haft en bisidder med, der har hørt det hele.

- Hvorfor tror du alligevel, de giver dig det tilhold?

- Jeg kunne ikke gøre noget. Det sagde hun også derinde (ved politiet, red.). Det var sagen i sig selv, som udgjorde tilholdet, fordi de alligevel søgte det. Så uanset hvad så var det kommet.

De fire mishandlede og vanrøgtede søstre har efter deres mors fængselsdom også taget kampen op mod Odense Kommune.

De har stævnet kommunens socialforvaltning og kræver en samlet million-erstatning. I foråret fik de fri proces til at søge moralsk og økonomisk oprejsning for deres mors voldsregime igennem en lang årrække.

Mors veninde: Hun savner sine børn

Den terapeut-uddannede kvinde føler sig uskyldig dømt, og hun savner sine døtre, forklarer en fortrolig veninde. Privatfoto

- Her er en ulykkelig mor, som føler sig uskyldigt dømt, som savner sine børn, og som ikke forstår, hvad der sker omkring hende, og hvad der foregår i hovederne på især de ældste døtre. Det vil jeg gerne have frem.

Det siger en fortrolig veninde til den 49-årige terapeut og mor til en af de fire søstres skolekammerater. Kvinden har især bygget en relation op til den dømte mor efter hendes løsladelse i sagen om vanrøgt og psykisk vold.

- Rent menneskeligt er det en forfærdelig situation med det tilhold. Det er klart, at hun er skrøbelig. Men der er jo ingen vindere.

Moderens veninde vurderer, at kun effektiv familieterapi vil kunne de unge kvinder og deres fædre på den ene side og moderen til at tale sammen igen.

- De bor alle sammen i samme by, måske med undtagelse af den ene datter. De kan ikke undgå at mødes på gaden. Hvad skal den mor gøre? Skal hun kigge væk? Det er jo absurd. Det er en hård og meget ulykkelig situation, mener veninden.

Hun er ærgerlig over, at ingen i retssagen eller den nye tilholdssag efter hendes mening har talt moderens sag.

- Der er ingen, der har fortalt, at hun var den mor, der altid var der og troppede op til alle sine børns aktiviteter og arbejdede helt vildt for, at pigerne kunne gå til alt, hvad de ville. Det er aldrig kommet frem. Heller ikke under retssagen, siger kvinden.

