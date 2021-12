Dømt for røveri mod Finn

To røvere fik sig en varm velkomst, da de slog til mod guldsmedeforretningen 'Min Guldsmed' på Nærumvænge Torv 16. august i år.

Her slog røverne hul på nogle smykkemontrer med økser og stjal indholdet, men pludselig kom ejeren af guldsmeden Finn Mogensen farede ud fra baglokalet og fik dem jaget på flugt.

De flygtede på en knallert, og efterfølgende offentliggjorde politiet overvågningsvideo fra røveriet.

Siden er tre mænd blevet anholdt, og de er nu alle blevet idømt ubetingede fængselsstraffe. Nordsjællands Politi har dog en formodning om, at der er yderligere to gerningspersoner i sagen, som derfor stadig er under efterforskning. De kan derfor ikke give yderligere detaljer om sagen.

En 22-årig mand er blevet idømt halvandet års fængsel for medvirken til røveriet mod guldsmeden.

En 35-årig mand erkendte at have deltaget i et røveri, men ville ikke erkende, at det handlede om guldsmeden på Nærumvænge Torv. Han fik et års fængsel for medvirken til røveri.

Den sidste, en 27-årig mand, fik 30 dages fængsel for medvirken til berigelseskriminalitet. Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

To af de tre mænd blev anholdt 14. oktober, mens den tredje blev anholdt 29. oktober, og de har alle været varetægtsfængslet siden deres anholdelser. De har påbegyndt afsoningen umiddelbart efter dommene.

Ekstra Bladet talte efter røveriet med guldsmedens hustru, Grethe, der også var til stede, da de slog til.

Hun fortalte, at det var tæt på lukketid, og at de sad i baglokalet, da dørklokken gav lyd. Hun kiggede automatisk op på overvågningen.

- Det første, jeg udbryder, er: åh nej, ikke nu igen. Finn når slet ikke at se noget. Han drøner bare ud i butikken, fortalte Grethe Mogensen, der pr. automatik slog alarm med det samme og lukkede pengeskabet.

- Det tog 17 sekunder, så var de ude. Han genner dem stort set ud, sagde hun.

Det var femte væbnede røveri på syv år mod butikken.

