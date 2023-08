Dømt for terrorstøtte: Mand vil frifindes i landsretten

Var det korrekt, da to mænd sidste år blev idømt henholdsvis halvandet og fem års fængsel for at have støttet Islamisk Stat (IS) ved at rejse til Syrien og ved at sende penge til terrororganisationen?

Eller forsøgte de bare at få den enes bror hjem fra det krigshærgede land?

Det har de to mænd på i dag 30 og 32 år bedt Vestre Landsret vurdere.

Begge nægter sig skyldige i de alvorlige anklager, og mandag indledes nævningesagen i landsrettens lokaler i Aarhus. De to vil frifindes.

Mændene er dømt for at have fremmet IS ved at være rejst til Syrien og ind i et IS-kontrolleret område i juli 2014.

Desuden forsøgte 30-årige Abdalrahman Salem El-Haj det efterfølgende år at komme ind i Syrien og tilslutte sig terrororganisationen, afgjorde Retten i Aarhus sidste efterår.

Det mislykkedes ham imidlertid, da han blev anholdt i Tyrkiet.

Ifølge Lars Thousig, der er forsvarer for El-Haj, har anklagemyndigheden accepteret, at hans klient blev frifundet for at tilslutte sig Islamisk Stat (IS) i 2014 i byretten.

I stedet vil den blandt andet have skærpet straffen for den del af tiltalen, der drejer sig om, at han forsøgte at tilslutte sig IS.

Han kalder forsvaret for klienten i den kommende sag 'meget omfattende' og siger, at han ikke på stående fod kan redegøre for det.

I byretten var det særligt politiaflytninger og en række digitale spor, der var med til at få mændene dømt i terrorsagen.

Der var blandt andet billeder, hvor den 30-årige og 32-årige poserede med militærtøj og våben i Syrien.

Men støtten til IS skete ikke kun gennem deres tilstedeværelse i Syrien. Abdalrahman Salem El-Haj støttede IS økonomisk i en periode fra 2013 til 2017, og ifølge byretsdommen fik han den 32-årige og tre andre til at assistere ham i at overføre penge til Islamisk Stat.

I alt blev der overført eller forsøgt overført cirka 230.000 kroner.

Men formålet med rejserne var ikke at støtte IS, har mændene forklaret. Det var derimod formålet at få Abdalrahman Salem El-Hajs bror, som ligeledes opholdt sig i Syrien, til at rejse tilbage til Danmark.

Alle forklarede desuden, at formålet med at overføre pengene var at støtte humanitære formål.

Broren, der opholdt sig i Syrien, er Ahmad Salem El-Haj, som i maj i år blev idømt fængsel på livstid for terrortilslutning og landsforræderi. Han har anket dommen til landsretten.

De tre andre, som i denne sag var med til at overføre penge, blev i byretten idømt mellem seks og ni måneders fængsel. De valgte at modtage dommen. En sjette mand blev frifundet.

Alle seks blev anholdt i en koordineret aktion den 27. april 2021. Det var alene Abdalrahman Salem El-Haj, der forblev fængslet efter byretsdommen den 16. november sidste år.

Statsadvokaten har kontraanket byretsdommen og går derved efter en strengere straf til mændene.

Den sidste retsdag i sagen er onsdag den 9. august.