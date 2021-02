Dømt for vanvidskørsel: De andres skyld

Mathias Olsson Micheletti viste ingen tegn på anger, da han mandag blev idømt fængsel for vanvidskørsel og uagtsomt manddrab

For abonnenter

Satudarah-rockeren Mathias Olsson Micheletti blev mandag idømt to et halvt års fængsel for sin dræbende vanvidskørsel.

46-årige Peter Ellebye fra Amager var død på stedet, da Audien torpederede hans mindre Ford.