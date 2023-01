Dømt for voldsom trussel: Ville skære skoleleders hoved af

En 44-årig mand er blevet dømt for trusler mod en skoleleder

En 44-årig mand er blevet dømt ved Retten i Roskilde for at have truet en skoleleder på Nordskolen i Jyllinge.

Det skriver Sn.dk.

Normalt kan trusler straffes med bøde eller fængsel i op til to år. Den 44-årige mand slipper dog med 30 dages ubetinget fængsel.

Den 44-årige mand er far til en elev på Nordskolen, og på baggrund af uenigheder med skolen, endte han i august med at komme med en meget voldsom trussel.

Her ringede han nemlig til en anden medarbejder på Nordskolen, hvor han sagde, at 'han ville skære skolelederen hoved af'.

Medarbejderen fortalte dog truslen videre, og dermed blev den 44-årige mand anmeldt.

Særlig beskyttelse

Det ekstraordinære ved sagen er, at offentligt ansatte har en særlig beskyttelse i loven, og derfor anses sagen også for at være ekstraordinært alvorlig.

Den særlige beskyttelse i loven kom i løbet af 2016, hvor der i længere tid havde været et politisk fokus på at værne bedre om offentligt ansatte. Derfor fremsatte man en række initiativer, som blev kaldt 'Respektpakken'.

En af disse initiativer var, at man valgte at gøre indirekte trusler mod offentligt ansatte strafbare. Det omfatter også en hver form for tredjeparts trusler, som eksempelvis er fremsat i pressen, på internettet, eller som i dette tilfælde, videregivet til en anden person.

Derfor kan den 44-årige altså straffes for trusler, selvom de ikke er givet direkte til skolelederen.

Denne type sag er ikke afprøvet mange gange siden 'Respektpakken' så dagens lys, og derfor var den også særligt interessant.

Den 44-årige var imidlertid ikke enig i dommen, og mente i øvrigt ikke, at han skulle have sagt truslen.

Han ankede derfor dommen på stedet.

