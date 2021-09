Seks unge mænd er ved Retten i Roskilde blevet dømt for et groft overfald på to andre unge.

Ofrene blev ydmyget og blandt andet tvunget til at kysse overfaldsmændenes sko. Dele af overfaldet blev optaget og delt på de sociale medier.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Opdateres ...