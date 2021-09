Dømt: Han stak Sandra ihjel

RETTEN I NYKØBING FALSTER: 19-årige Jan-Evald Pedersen Hardlei er netop idømt 14 års fængsel for drabet på 18-årige Sandra Berg Jensen.

Det var en enig domsmandsret, der afsagde dommen. Han modtog dommen på stedet, men virkede tydeligt rystet.

Drabet skete 3. april i år på Kirsebærplantagen i Nyråd på Sydsjælland.

Han har erkendt drabet og at have sat ild til liget, men nægtede at have udsat andres liv for overhængende fare.

Sandra Berg Jensen blev kun 18 år gammel. Foto: Per Rasmussen

Retten valgte dog at dømme ham for dette, men dog kun for forsøg.

- Han kunne ikke være i tvivl om, at der var en lejlighed ovenover og ved siden af, uddybede retsformanden dommen.

Her er tiltalen Den nu 19-årige J. er tiltalt for: - at have dræbt en 18-årig kvinde i en lejlighed i Kirsebærplantagen i Nyråd på Sydsjælland 3. april i år mellem klokken 00.00 og 00.32, i det han med en kniv med en bladlængde på 22,5 centimer stak hende ikke under ti gange på kroppen, herunder flere gange i brystet, hvilket medførte, at offeret afgik ved døden. - at have sat ild til liget ved antændelse af brandbar væske, så liget påførtes store brandskader. - at have udsat andre beboere i ejendommen for overhængende fare, idet han tændte ild til brandbare væsker i lejlighedens soveværelse, hvorfra ilden bredte sig i lejligheden Vis mere Vis mindre

- Det er rettens vurdering, at man har indset, at man bringer andres liv i overhængende fare.

Alt i alt konkluderede retsformanden, at 'de skærpende omstændigheder fylder mere end de formildende', og at de havde lagt vægt på, at han satte ild til liget, til dels for at slette spor, så det stort set ikke var til at kende

Forinden havde anklageren argumenteret for, at han skulle idømmes en samlet straf på 15 års fængsel for drabet, at have sat ild til liget med brandbar væske og at have udsat naboer for overhængende fare i forbindelse med ildspåsættelse.

Tiltalte fik sidste ord Da den tiltalte fik muligheden for det sidste ord, spurgte han først: 'Må jeg rejse mig' og indledte med at sige, at 'jeg har tænkt en del over, hvad jeg skulle sige. Jeg er kommet frem til, at der ikke er noget at sige, der kan gøre det bedre eller gøre det om,' sagde han. 'Der er ikke anden måde at sige det på end undskyld. Undskyld. Det er det'. Da retten trak sig tilbage for at votere, fik han et langt kram af sin mor. Vis mere Vis mindre

Jan-Evald Pedersen Hardleis forsvarer mente i sin procedure, at han skulle frifindes for at have udsat andre for fare ved branden og argumenterede for en straf på ti års fængsel, der højst skulle stige med et-to år, hvis han også blev dømt for det.

