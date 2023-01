Dømt: Hasarderet overhaling

To sager om vanvidskørsel har netop fundet deres afslutning i det østjyske med domme over hhv. en 24-årig og en 38-årig mand.

Den yngste fik seks måneders fængsel og frakendt førerretten i fire år for den 2. november sidste år at have kørt vanvidskørsel på sin motorcykel på Jomfruløkken i det nordøstlige Randers. Han lavede en hasarderet overhaling med mindst 140 km/t, langt over det dobbelte af de tilladte 50 km/t, og ramte ind i en 20-årig mand, der kom cyklende. Han fik hjernerystelse og et brud på foden.

Den 24-årige blev selv kastet af motorcyklen og dagen efter varetægtsfængslet. I retten erkendte han vanvidskørslen, og han modtog dommen.

Stak af fra politiet

Den 38-årige mand blev ved retten i Aarhus idømt 10 måneders fængsel og frakendelse af førerretten i 10 år efter han den 10. oktober stak af fra politiet. En patrulje ville standse ham på Marselis Boulevard, da han kørte for stærkt. Men han valgte i stedet at sætte farten op, og under den efterfølgende politijagt kom han flere gange op på hastigheder, der var over det dobbelte af det tilladte. Flere gange kørte han også over for rødt. I et kryds nåede en anden bilist akkurat at foretage en hård opbremsning og undgik at blive påkørt.

Efter en længere eftersættelse satte den 38-årige bilen og stak af til fods, men blev opdaget af en patrulje og anholdt. Den 38-årige er tidligere dømt for vanvidskørsel og narkokørsel, og det fik indflydelse på strafudmålingen. Han modtog dommen på 10 måneders fængsel.

– Begge sager er eksempler på, at retten ser med stor alvor på vanvidskørsel, hvor man udsætter andre trafikanters liv og helbred for fare, siger anklagerfuldmægtig Mads Fransen i en pressemeddelelse fra Østjyllands Politi.