Dømt igen: Solgte og voldtog kvinde brutalt

Janken Donnstedt får 17 år bag tremmer for grove voldtægter under toturlignende forhold. Derudover solgte han den samme kvinde til mænd og tvang hende til prostitution gennem brutal vold og trusler

Sexmonsteret fra Västerås kalder de ham i Sverige. Og der er noget om snakken.

Janken Donnstedt, der tidligere gik under navnet Jim Grapenkrantz, er siden 2005 blevet set som én af landets værste sexforbrydere.

En familiefar, der fik 14 år bag tremmer for at have misbrugt og solgt sin partner som sexslave til knap 100 mænd. Manden startede endda sin egen escortside.

I 2014 blev 54-årige Donnstedt så prøveløsladt, efter han havde rusket tremmer i ni år. Det har nu vist sig, at manden har fået tilbagefald på samme tendenser som tidligere.

Derfor har den svenske domstol forhøjet straffen fra 14 til 17 års fængsel. Det skriver Aftonbladet.

- Overtrædelserne er ekstraordinære og alvorlige. Det har en høj straf på 14 års fængsel. Men da Janken Donnstedt har fået tilbagefald på lignende kriminalitet, som han er dømt for, er straffen forhøjet med tre år, slog retten fast.

Ren menneskehandel

Det fremgår af anklageskriftet, at Janken Donnstedt lokkede en kvinde til Tyskland i 2019. Senere tvang han offeret til at sælge sig selv.

Donnstedt er netop blevet dømt for denne menneskehandel, der varede fra september 2019 til udgangen af december 2020.

Her administrerede forbryderen annoncer, fastsatte priser for seksuelle tjenester, fotograferede kvinden, offentliggjorde billederne og kommunikerede med sexkøbere.

Kvinden blev udsat for seksuelle overgreb af ukendte mænd, mens Donnstedt var til stede. Nogle gang deltog han også selv.

Også i anklageskriftet fremgår det, at Donnstedt fik offeret til at optage et lån på over 200.000 kroner. Derefter narrede han kvinden til at tage til Tyskland for at 'gennemføre en forretningstransaktion', der ville betale lånet.

I stedet blev kvinden solgt til Berlin, hvor fremmede mænd misbrugte hende. Donnstedt fik også offeret til at optage pornografiske film mod hendes vilje.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Janken Donnstedt har siden 2005 nægtet sig skyldig. Det gør han også i dag. Politifoto

Det er slet ikke sket

Det kom frem i retten, at Janken Donnstedt voldtog kvinden brutalt sammen med flere ukendte mænd. En af gangene blødte hun i ansigtet og fik knust en tand.

Men voldtægten fortsatte, og offeret var påvirket af alkohol, beroligende medicin samt sovepiller. Donnstedt nægter sig skyldig.

Og det har han gjort siden retssagen i 2005. Ligeledes beretter anklagemyndigheden, at Donnstedt slet ikke husker de voldsomme episoder.

Hans advokat, Per Swahn, siger, at Donnstedt vil anke dommen.

I samme dom blev en 74-årig mand dømt for de voldsomme overgreb, og han fik en bøde på cirka 26.000 kroner for at have misbrugt kvinden.

I skrivende stund er de mange sexkøbere, der er involveret i sagen, ikke blevet identificeret.