Dømt: Mange års misbrug af unge drenge

En 51-årig mand er blevet dømt for at have misbrugt to unge drenge gennem en årrække

Det bliver til fire år og seks måneders ubetinget fængsel for en 51-årig mand fra Himmerland for at have misbrugt to drenge i flere år. Det skriver TV2 Nord.

Den ene af drengene boede på den dømtes vej. Den anden var søn af en af den dømtes gode venner. I retten fremgår det, at den 51-årige mand havde opbygget et tillidsforhold til de to drenge, der ofte kom i hjemmet.

For en af drengene gælder det, at overgrebene har stået på, siden han var ni. I dag er den unge mand 22 år gammel.

Den 51-årige nægtede sig skyldig i, at der var tale om overgreb.

Børneporno

I forbindelse med en ransagelse af den 51-åriges hjem konfiskerede politiet computere og harddiske. I dem kunne de finde knap 10.000 børnepornografiske billeder. Det forhold har den 51-årige mand erkendt.

Dommen indbefatter også et bolig- og besøgsforbud. Det betyder, at han ikke må modtage besøg af personer under 18 år. Derudover må han ikke befinde sig i hjem, hvor der er personer under 18 år.

Desuden skal den dømte betale sagens omkostninger og erstatning til de to ofre.

Oprindeligt drejede det sig om tre drenge, men ifølge daværende lovgivning er overgrebene mod et af ofrene forældet. I dag er loven blevet ændret, så misbrugssager mod børn aldrig kan forældes.

