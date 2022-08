Dømt: Tæskede mand med lægtehammer

Den 33-årige mand fra Randers, der i august sidste år blev varetægtsfængslet, er blevet dømt til fire års ubetinget fængsel.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 33-årige mand blev i Retten i Randers dømt for en række tilfælde af grov vold, heriblandt et overfald på en mand i august 2018, hvor den 33-årige slog ofret flere gange med en lægtehammer.

Foruden grov vold byggede dommen også på flere sager om afpresning og psykisk vold.

- Der er tale om nogle særdeles grove forhold, som er gået ud over en række personer, der har været så intimiderede og bange, at de i første omgang ikke har villet anmelde gerningsmanden. Jeg er tilfreds med, at den 33-årige nu er blevet idømt en længere fængselsstraf, fortæller anklager Rosa Pape i en pressemeddelelse.

Den 33-årige blev blandt andet dømt i en sag om afpresning, hvor han havde opsøgt og truet en bekendt, der måtte overdrage sin ejerlejlighed til den 33-årige.

Manden havde også udøvet psykisk vold mod to kvinder, som han blandt andet med kontrollerende adfærd og nedsættende tilråb havde forurettet.

