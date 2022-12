Dømt: Tilbudt penge for at stikke ild på rockerborg

To mænd på henholdsvis 21 og 31 år er i dag blevet idømt et års fængsel hver i en sag om forsøg på brandstiftelse, skriver Nordjyske.

Målet for det mislykkede brandattentat var Satudarahs klubhus i Nordjylland.

Nordjyske fortæller, at den tiltalte 21-årige til politiet tidligere har forklaret, at han var blevet tilbudt 30.000 kr for at stikke ild til hegnet, der omkranser klubhuset, der ligger i Vodskov lidt nord for Aalborg.

De to mænd valgte at tænke over, om de ville anke dommen. Det har de nu 14 dage til.

Konkret var duoen tiltalt for ved 04-tiden 30. maj i år at have forsøgt at stikke ild til omtalte klubhus. Til formålet havde man medbragt en dunk med brændbar væske og fem molotovcocktails.

Attentatplanerne gik i vasken, da folk i klubhuset opdagede dem, og de to tiltalte stak af. Ifølge Nordjyske blev de anholdt en halv time senere på motorvejen syd for Aalborg.

Ud over den alvorlige tiltale var den 21-årige også tiltalt for ved flere lejligheder at have kørt bil i hashpåvirket tilstand.

Den 31-årige er tidligere idømt en længere fængselsstraf for et rocker- og banderelateret skyderi.

