Dømt: Tog økse med på værtshus

En 34-årig mand er blevet idømt tre måneders fængsel, fordi han tidligere på året truede en dørmand, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden udspandt sig natten 26. marts, hvor den 34-årige ville ind på en beværtning på Sankt Clemens Torv i Aarhus.

Her nægtede en dørmand ham adgang, hvorefter manden fortsat krævede, at han ville ind på stedet. Han understregede kravet ved at trække op i blusen, og i bukselinningen kunne dørmanden se et skæfte til, hvad dørmanden i første omgang troede var en kniv.

Den 34-årige valgte dog til sidst at gå fra stedet og videre hen på en anden beværtning på Fiskergyden. I mellemtiden havde dørmanden fra det første sted advaret sine kolleger rundt omkring i byen, og en dørmand på beværtningen på Fiskergyden opdagede nu den 34-årige, der sad med nogle venner på stedet.

Politiet blev tilkaldt og under visitationen af den 34-årige fandt de en håndøkse i hans bukselinning. Han blev derfor anholdt, og da han var tidligere straffet for trusler, vold og overtrædelse af knivloven, blev han lidt senere fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Fredag blev han så i Retten i Aarhus idømt tre måneders fængsel for trusler på livet og for overtrædelse af knivloven. Derudover blev han idømt et nattelivsforbud, der gælder i seks måneder.

Natligt værtshusforbud

Dette betyder, at han i et halvt år ikke må opholde sig på beværtninger i Danmark mellem kl. 24.00 og kl. 5.00. I samme tidsrum må han ikke opholde sig i de nattelivszoner, som politikredsene har indført.

I Østjylland betyder det, at han eksempelvis ikke må opholde sig i et større område på gaderne i Aarhus Midtby eller på Storegade i Randers efter midnat.



- Nattelivsforbuddet er netop beregnet til den her slags sager, hvor en person skaber stor utryghed i nattelivet, og det må man sige, at man gør, når man medbringer en økse, hvor rigtig mange mennesker færdes, og så ovenikøbet fremsiger trusler mod en dørmand. Derfor er jeg også tilfreds med, at den 34-årige mand nu har forbud mod at færdes i nattelivet i en længere periode, siger anklagerfuldmægtig Henriette Laxy.



Hvis den 34-årige bryder sit nattelivsforbud, koster det første gang en bøde på 10.000 kroner. Anden gang risikerer han fængselsstraf.



Den 34-årige modtog dommen.