Dømt travtræner bortvist på livstid

En dømt travkusk og travtræner er en færdig mand i travmiljøet, selvom Retten i Lyngby i dag frifandt ham for en række alvorlige anklager om voldtægt og voldtægtsforsøg mod piger på Charlottenlund Travbane. Han fik dog halvandet års fængsel for cirka 40 blufærdighedskrænkelser mod en 17-årig pige.

Dommen har fået Det Danske Travselskab, der ejer Charlottenlund og Skovbo Travbane, til at bortvise den 56-årige mand fra banerne på livstid. Forbuddet gælder 365 dage i året.

Selskabets formand, Michael Juul Nielsen, siger:

- Dette er en meget ulykkelig sag, og vores varmeste tanker går til de stakkels ofre for den dømtes ugerninger. Det skal altid være trygt at komme på vores væddeløbsbane, og den kriminelle gerning, der her er begået, er i vores optik så alvorlig, at vi ikke kan forsvare at lade den dømte komme på baner igen.

Bestyrelsen anbefaler samtidig til travsportens øverste organ DTC, at den dømte på livstid bliver frataget sin trænerlicens og retten til at opholde sig på alle danske hestevæddeløbsbaner.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den dømtes forsvarer, advokat Christian Kirk Zøllner, der ikke ønsker at kommentere travselskabets beslutning.