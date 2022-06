Retten har idømt en 19-årig ung mand fra Odsherred 30 dages betinget fængsel, for at true tidligere klassekammerat med at dele nøgenbilleder af hende.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Anklager på Twitter.

Den unge mand skjulte sig bag en falsk profil, hvor han skrev til pigen, at hun skulle sende ham nøgenfotos, for ellers ville han frigive tidligere nøgenbilleder af hende.

Manden blev dømt for truslerne, men også for at have delt ti billeder af pigen via Messenger.