Døv mand sagsøger politiet: Skudt to gange med strømpistol

Manden blev skudt to gange med en strømpistol, selvom han forsøgte at forklare, at han var døv og ikke forstod, hvad politiet sagde

En døv, amerikansk mand forsøgte at forklare politiet, at han ikke kunne høre, hvad betjentene sagde, men han endte på jorden i håndjern og blev skudt med politiets strømpistol.

Sådan lyder det i søgsmålet fra Brady Mistic, der i 2019 var centrum for anholdelsen, og som nu sagsøger betjentene bag anholdelsen.

Det skriver NBC News.

Som følge af anholdelsen var Mistic i politiets varetægt i fire måneder.

Politiets bodycam viser, hvordan Mistic blev anholdt under stor tumult i Idaho.

'Han anede ikke, hvad der skete, hvad politiet lavede, og at politiets tilstedeværelse havde noget med ham at gøre,' lyder det i søgsmålet, der også er rettet mod byen Idaho Spring.

Fik strøm - to gange

Mistic forsøgte at bruge sit tegnsprog til at kommunikere med betjentene. Til dagligt plejer han er kommunikere via skrevne sedler, da han heller ikke kan mundaflæse.

I søgsmålet lyder det videre, at Mistic blev kastet ned på jorden uden nogen form for advarsel eller forsøg på kommunikation, hvorved han slog sit hoved.

På jorden blev Mistic ligeledes skudt med en strømpistol. Herefter fik han fremstammet 'ingen ører', hvorefter han blev skudt med strømpistolen igen.

Forsvarer handlingerne

Ifølge politiet handlede betjentene ikke forkert i situationen.

'Betjentene gav verbale ordrer til Hr. Mistic om at gå tilbage i sin bil. Senere fandt man ud af, at han er døv, men dette faktum var betjentene ikke klar over ved første kontakt,' lyder det i en udtalelse fra politiet. En udtalelse, der fortsætter:

'Betjentene gav derefter direktioner til Mistic om, at han skulle sætte sig ned. På et tidspunkt forsøgte betjentene at få kontrol over Mistic ved at give ham håndjern på på grund af hans uforklarede handlinger. Hr. Mistic modsatte sig, og det kom til en fysisk konfrontation.'

Ifølge politiet brækkede en af betjentene benet ved hændelsen, mens søgsmålet påstår, at det var hans egen skyld.

Anklagerne mod Mistic, der holdt ham bag tremmer i fire måneder, lød på overfald på betjent og modsættelse af anholdelse. Anklagerne er senere frafaldet.

Målet med søgsmålet er, at Mistic vil have kompensation for fysisk og psykisk skade samt svige og smerte. Hvor stort et beløb, han går efter, er ikke offentliggjort.