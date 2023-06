Da Sergei Surovikin i en video tiggede Wagnergruppens soldater om at smide deres våben og være tro mod Putin, undlod han angiveligt at fortælle, at han selv er medlem af den berygtede gruppe

Udadtil var en af Ruslands øverste generaler, vicestabschef Sergei Surovikin, på Putins side.

Men det var angiveligt ren proforma.

I virkeligheden støttede Surovikin ikke bare den berygtede Wagner-gruppe. Han var også medlem af gruppens absolutte inderkreds.

Det fremgår af hemmelige dokumenter, som tv-stationen CNN er i besiddelse af.

På en såkaldt 'VIP-liste' står generalen listet side om side med mindst 30 andre højtstående russiske militærfolk, skriver CNN.

Det er uvist, præcis hvad begrebet 'VIP' dækker over, og om Surovikin har tjent penge på at være en del af gruppen, samtidig med at han har støttet præsident Vladimir Putins linje i Ukraine offentligt.

Men det er første gang, at hans navn fremgår af gruppens officielle optegnelser.

Afsløringen kommer, samtidig med at der spekuleres i, hvor generalen befinder sig.

Sergei Surovikin har nemlig ikke været set offentligt siden lørdag i sidste uge, da Wagner-gruppens chef, Jevgenij Prigozjin, stod bag et væbnet mytteri mod Ruslands militærtop.

Her forlod Wagner-gruppens soldater slagmarken i Ukraine og overtog flere militære anlæg i Rusland. De nåede frem til omkring 200 kilometer fra Moskva, før de pludselig vendte om.

Samme dag offentliggjorde Surovikin en video, hvori han tiggede Prigozjin om at droppe sine planer. Kort tid efter kunne avisen New York Times dog afsløre, at Sergei Surovikin havde haft kendskab til oprørsplanerne, allerede inden mytteriet fandt sted.

Det er uvist, om han siden er gået under jorden, eller om han er blevet anholdt.

Sergei Surovikin har indtil nu været en af Putins nærmeste. Foto: Ritzau Scanpix

Det samme gælder Wagner-bossen, der heller ikke er blevet set, siden han lørdag satte sig i en SUV og forlod byen Rostov, som hans lejesoldater havde taget kontrollen med samme nat.

Putin kaldte i weekenden Wagner-gruppens leder og soldater for 'forrædere'.

For at stoppe mytteriet indgik den russiske præsident dog samme dag en aftale med Belarus' præsident, Lukasjenko, om at lade Prigozjin slippe for en straffesag, hvor han risikerede 20 års fængsel, hvis han i stedet smed sine våben og drog i eksil i Belarus.

I hvert fald officielt.

For siden han angiveligt forlod Rusland, har ingen set skyggen af ham eller hans VIP-medlem Sergei Surovikin.