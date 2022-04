Dom: Brødre undgår udvisning

Retten kvitterede mandag med advarsler om udvisning til fire brødre dømt for vold, ulovlig tvang og forsøg på mere vold, men frifundet for at ville gøre alvor af trusler om bestialsk mishandling

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): I tråd med en retssag der gang på gang er blevet udsat, faldt dommen over fem mænd, hvoraf fire af dem er brødre, først langt senere end det planlagte starttidspunkt mandag eftermiddag.

Anklageren havde krævet at de fire brødre i alderen 19-26 år skulle udvises af landet mellem seks år og for bestandig efter at have afsonet domme på mellem et og halvandet år.

En enig domsmandsret valgte dog at idømme de fem mænd mellem seks måneder og et år og to måneders fængsel. De slap allesammen for ubetinget udvisning og blev hver tildelt en advarsel for at have begået vold, medvirket til vold og forsøgt at begå mere vold.

Kastede sig ud af bil

Sagen tog sin start, da en mand i 20'erne en sen aftentime kastede sig ud af en bil på Amagermotorvejen 19. maj sidste år.

Tiltalerne mod de fem mænd hvilede i høj grad på den unge mands vidneudsagn, om at han den aften havde været offer for et tæskehold, der havde udsat ham for vold udenfor Royal Arena og frihedsberøvet ham.

Her tvang de ham angiveligt ind i hans egen bil og kørte ud på Amagermotorvejen med planer om at tage mod Vestskoven i Albertslund, hvor han skulle udsættes for et voldsorgie, der var blevet udpenslet for den skrækslagne mand i grusomme detaljer.

Planen var ifølge anklageskriftet at han blandt andet skulle voldtages med en flaske, urineres på, have ødelagt sine knæskaller og stikkes, så han blev invalideret, mens det blev filmet.

Den økonomi-uddannede mand i 20'erne uden nogen former for kriminel baggrund, har forklaret under sagen, at han på motorvejen besluttede, at han hellere ville risikere døden end den mishandling, han var overbevist om, at hans fangetagere ville gøre alvor af og tog springet.

At mændene rent faktisk ville føre de planer ud i livet fandt retten dog ikke bevist, og de blev alene dømt for at have udsat ham for almindelig vold eller medvirket hertil på Royal Arenas parkeringplads og i bilen, indtil han tog springet, samt at ville have begået mere vold, hvis ikke, at han var sluppet væk.

Brødre på hævntogt

Motivet for at overfalde offeret var angiveligt, at hans bror havde stået bag et ydmygende overfald med 7-8 gerningsmænd på den ældste af de tiltalte i sagen, som nu skulle hævnes.

Det er kommet frem i retten, at konflikten stammer fra det kriminelle miljø i Brøndby Strand, hvor at offerets bror i retten er blevet beskrevet som en toneangivende figur med banderelationer.

Offerets bror blev aldrig dømt for overfaldet på den 26-årige af de tiltalte, men det gjorde en anden ung mand, der ifølge domsbogen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, tidligere havde været en del af Sydjystgruppen.

En bande der huserede på den Københavnske Vestegn inden at flere af dem, blev optaget i Satudarah.

Offeret fortalte selv i vidneskranken, at han tog afstand fra sin bror, som han kaldte en bølle.

Mændene har alle nægtet sig skyldige, og forklaret, at den ene bror ganske rigtigt henvendte sig til offeret, da han tilfældigvis mødte ham i fitnesscenteret SATS i Fields, men har forklaret at intentionen havde blot været at fredsmægle efter overfaldet på storebroren.

En forklaring retten ikke fandt troværdig.

De valgte at tage betænkningstid.