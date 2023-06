Dom: Fem års fængsel til direktør kendt fra TV

Den 43-årige Martin Storm Rasmussen kendt fra tv-programmet 'Indefra med Anders Agger' har tirsdag morgen erkendt at have svindlet for tre-cifret millionbeløb

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): På årsdagen for sin varetægtsfængsling har den tidligere så succesfulde erhvervsmand Martin Storm Rasmussen lagt kortene på bordet under et kort retsmøde og tilstået at have begået systematisk svindel.

Og klokken 11 - to en halv time efter retsmødets start - kunne retsformanden idømme den 43-årige fem års fængsel.

Dommen faldt efter at den 43-årige, iklædt sort t-shirt og jeans, tirsdag morgen erkendte, at han samlet set over en periode på to år snød en lang række firmaer og privatpersoner for i alt 210 millioner kroner ved systematisk at overtale dem til at investere og låne penge til fiktive firmaer.

- Du har ladet personer overføre pengene fordi, at de troede, at de investerede i aktiver - men aktiverne fandtes ikke?

- Ja, det er korrekt, svarede han igen og igen kortfattet på anklager Magnus Petersens spørgsmål.

Motivet skulle ifølge ham selv være, at han havde brug for at skyde penge ind i sine egne nødlidende firmaer, blandt andet Fauna Energi og et bettingfirma.

Den 43-årige fallerede erhversmand blev i anklagerens procedure kaldt 'hjernen' bag det hele og han plæderede for seks års fængsel.

- Personer og firmaer er blevet ofre for en velsmurt maskine, argumenterede han:

- Mennesker har mistet opsparinger og firmaer har mistet tocifrede millionbeløb.

Hans forsvarer Kåre Pihlmann mente derimod en straf på maksimalt fire et halvt års fængsel ville være passende og retsformanden lagde sig dermed et sted i midten.

Det talte til den 43-åriges side, at han nu valgte at tilstå og en omkostningstung retssag, der skulle have kørt over 25 dage nu kunne aflyses, forklarede retsformanden da han begrundede dommen.

Handlede under trusler og tvang

Det kom frem i retten, at Martin Storm Rasmussen i månederne op til hans anholdelse i sommeren 2022 havde fået en overfaldsalarm af politiet, da der var et trusselsbillede mod ham og hans familie fra et 'miljø'.

Hvilket 'miljø' der var tale om blev ikke uddybet nærmere, men hans forsvarer forklarede, at den 43-årige blandt andet begik svindlen af frygt og under tvang.

I løbet af hans varetægtsfængsling i Vestre Fængsel deltog han i DR1-programmet Anders Agger, hvor han fortalte om livet som varetægtsarrestant og familiefar.

Han har taget betænkningstid i forhold til at anke.