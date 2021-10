Dom: Fire års fængsel og 71 millioner kroner i bøde

En 33-årig ukrainsk mand er torsdag idømt fire års fængsel for at deltage i produktionen af 41 millioner cigaretter på en fabrik i Vamdrup - og en klækkelig bøde

Torsdag stadfæstede Vestre Landsret byrettens dom fra juni, og den 33-årige ukrainer Volodymyr Voznichak blev idømt fire års fængsel for at deltage i produktionen af 41 millioner på en cigaretfabrik lokaliseret i Vamdrup.

Herudover fik han en bøde på 71 millioner kroner. Det oplyser sagens anklager statsadvokat Bjørn Dahl Larsen, efter torsdagens dom.

Grov sag

- Det er en sag uden fortilfælde, forklarer statsadvokaten om komplekset, hvor i alt 14 mænd blev anholdt 2. marts i år og sigtet for groft smugleri.

Aktionen blev udført på baggrund af måneders efterforskning, hvor Særlig Efterforskning Vest samarbejdede med både hollandske og polske kollegaer.

Operationen, der var understøttet af Europol, havde kodenavnet 'smoke'. Det skriver Ritzau.

Cigaretterne blev ifølge politiet sendt med lastbiler til Holland, inden de blev sejlet til Storbritannien og solgt illegalt.

Ville have højere dom

Bjørn Dahl Larsen havde argumenteret for en skærpelse af byrettens dom til den 33-årige på et sted mellem fem og seks års fængsel, men er alligevel tilfreds med afgørelsen.

- Det er et fornuftigt resultat - også bødestørrelsen, mener han.

Den 33-årige ukrainers forsvarer havde plæderet for tre års fængsel, men landsretten fandt altså de fire år, Retten i Kolding havde bestemt, for passende.

Tilstod rolle

Sagen mod Volodymyr Voznichak er den første i sagskomplekset, og er blevet behandlet særskilt fra de andre anholdte, da han som den eneste, har valgt at tilstå sin rolle i produktionen.

De resterende mænd, der er fra Polen og Ukraine og er i alderen 32-70 år, afventer stadig, at deres sag kommer for byretten.