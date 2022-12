Dom i grusom kidnapningssag: - Vi når aldrig til bunds

Fire mænd er nu dømt efter et offer blev holdt indespærret og tortureret i en lade, mens hans familie blev afpresset for en million kroner. Men bagmændene er gået fri, erkender anklager

Retten på Frederiksberg (EKSTRA BLADET): Grusomme scener, der vækker mindelser om metoder brugt af mexikanske narkokarteller, udfoldede sig i en lade i Osted på Midtsjælland i en periode på mere end to uger sidste sommer.

Fire mænd har været anklaget for at have taget del i brutaliteterne, og de har en efter en tilstået.

Onsdag formiddag kom turen til den sidste i rækken- den 26-årige Frederik Jacob Fausing.

Den spinkle unge mand med lyst fuldskæg virkede ikke synderligt påvirket efter, at retsformanden i et lille retslokale på Frederiksberg idømte ham fire års fængsel for sin del af sagen.

Han udbad sig betænkningstid i forhold til at anke, men den store nævningessag, der var planlagt til at vare 12 retsdage er aflyst.

Den uhyggelige sag begyndte den 7. juli, da det 33-årige offer blev kidnappet i Brønshøj og kørt til laden, hvor han i 15 dage sad ret op og ned på en stol med en hætte trukket over hovedet, mens han blev udsat for grov vold og havde en blæser stående foran sig, der blæste varm luft om dagen og kold luft om natten.

Frederik Jacob Fausing blev kun dømt for at have deltaget i frihedsberøvelsen, mishandlingen og afpresningen fra 9. juli og ikke selve kidnapningen.

Under indespærringen fik offeret løbende en mobil sat for øret af en af sine tilfangetagere og beskeden var, at han skulle skaffe en million kroner, ligesom hans familie blev kontaktet via messenger med samme besked.

Manden blev først reddet, da politiet opsnappede skjulestedet og omringede tortur-laden 22. juli.



Laden i Osted på Midtsjælland, som en 33-årig blev holdt fanget i. Foto: Henning Hjorth

Efterforskningen er afsluttet

Kidnapningen trækker ifølge Ekstra Bladets oplysninger tråde til hash-markedet og Casablanca-netværket.

Men det er ikke en historie, der vil blive oprullet i de danske retssale i denne omgang. Alle de mænd, der har tilstået er dømt for at have haft underordnede roller, som de afmålt har fortalt retten om, og ingen er dømt for at være bagmænd i sagen.

Det erkendte sagens anklager Andreas Christensen efter dagens dom.

Hvad med bagmændene? Er der stadig en efterforskning i gang?

- Nej, efterforskningen anses som afsluttet. Vi går ud fra, at der er flere gerningsmænd, men må erkende, at der er en del af sagen vi aldrig, når til bunds i, forklarer han.

Opholder de her personer sig i udlandet?

- Det ville være ren spekulation.

Under krigen mod NNV sidste december, blev dette billede lagt på de sociale medier, som angiveligt skulle forestille Casablanca-netværkets soldater i Danmark. Privatfoto

Styrer fra Marokko: Nådesløst netværk

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er de fire mænd ad forskellige omveje tilknyttet det kriminelle netværk, som politiet har navngivet Casablanca-netværket, og som Ekstra Bladet har beskrevet indgående.

En løst sammensat gruppering, der opererer fra Marokko, hvoraf de ledende personer tidligere har begået sig i det danske rocker-bandemiljø, men nu opholder sig i det nordafrikanske land.

Ifølge kilder med indsigt i miljøet er det en strid om hash-penge der udløste den brutale afstrafning og afpresning i laden.

Og det er ikke første gang, at netværket ifølge politiet er gået brutalt til værks, når det kom til afstraffelsesmetoder.

Mistænkt i flere drabssager

En af Casablanca-mændene er sigtet for at have en rolle i det chokerende drab på en 22-årig Christianit sidste sommer, der angiveligt blev skudt ved en fejl på Christiania.

Det rigtige mål for kuglerne, var endnu en mand, som gruppen mente, havde snydt dem. Den gang i forbindelse med en bitcoin-handel, har Ekstra Bladet tidligere afsløret.

Herudover var netværket en del af den brutale konflikt, der udfoldede sig i Storkøbenhavn sidste år mellem dem og gadebanden NNV, der startede, da mænd fra NNV ifølge kilder med indsigt i miljøet havde stjålet et større parti hash fra dem.

Kort efter blev en 27-årig mand fra NNV skudt og dræbt på åben gade 2. december på Nørrebro, hvilket udløste krigen mellem de to grupperinger.

Udover hashrøveriet spillede gammelt nag mellem ledende figurer i begge grupperinger også en rolle i den blodige krig, der ifølge politiet krævede tre menneskeliv på to uger.

Læs mere om Casablanca-netværket her.