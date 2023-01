Dom i stor narkosag: Tre mænd dømt

Tre mænd er blevet idømt henholdsvis 14, 4 og 2,5 års fængsel for at have fragtet store mængder narkotika fra Horsens til Norge i en møbeltransporter

Et samarbejde mellem norsk politi og danske NSK har i dag fået sin afslutning, efter tre mænd er blevet dømt ved Retten i Horsens.

De tre mænd, der er henholdsvis 39, 44 og 50 år, er dømt for at have fragtet narkotika fra Horsens til et sted i Norge på en ganske opfindsom måde.

Det skriver National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Transporteret blandt møbler

Den 44-årige mand blev idømt 14 års fængsel for i november og december 2019 at have smuglet 24 kilo kokain fra Danmark til Norge og for at have stået bag indsmuglingen af i alt 1,2 tons hash, der blev fragtet over adskillige omgange mellem december 2020 og december 2021.

Til indsmuglingen benyttede han lastbiler, der transporterede møbler fra Horsens til et ikke nærmere defineret sted i Norge. Blandt møblerne blev kasser med hash gemt.

En alvorlig sag

Den 39-årige mand blev idømt fire års fængsel for i flere tilfælde at have været med til at planlægge smuglingen. Han blev også fundet skyldig i besiddelse af 225 kilo hash, som blev beslaglagt på hans adresse.

Den 50-årige mand blev idømt to et halvt års fængsel for at have medvirket til planlægningen to gange. Desuden blev han dømt for besiddelse af 50 gram kokain og for at opbevare 16 kilo skunk.

- Dommen i dag sker på baggrund af en grundig efterforskning i tæt samarbejde mellem dansk og norsk politi.

- Der er tale om en alvorlig sag, hvor narkotika systematisk er blev smuglet over en landegrænse over en længere periode, og det er derfor tilfredsstillende, at retten har idømt gerningsmændene lange fængselsstraffe, udtaler specialanklager hos NSK Lise Hebsgaard i forbindelse med dommen.