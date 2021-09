Dom: Knivangreb var drab

20-årig mand tiltalt for at dræbe en 29-årig socialpædagog er netop dømt til psykiatrisk anbringelse uden længstetid

RETTEN I HOLBÆK (Ekstra Bladet): Det var drab, da Yamma Ahamadzai mistede livet efter et knivangreb på bostedet Ørbækskilde 30. december 2020, hvor han arbejdede som socialpædagog.

Det er netop afgjort af en enig domsmandsret ved Retten i Holbæk.

Den 20-årige mand på anklagebænken var tiltalt for drab, men havde kun erkendt vold med døden til følge.

Han var beboer på Ørbækskilde, da han lider af paraniod skizofreni.

Ikke egnet til straf

Retten valgte dermed at følge anklagemyndighedens påstand om, at den 20-årige måtte have indset at knivstikkene kunne føre til, at det 29-årige offer afgik ved døden.

På grund af den dømtes psykiske lidelser vurderede retten, at han ikke var egnet til almindelig straf, og han er derfor idømt anbringelse på en psykiatrisk afdeling uden længstetid.

Ulmende konflikt

Tilhørerpladserne var fyldt med en blanding offeret og gerningsmandens familie, da retsformanden afsagde dommen.

Den 20-årige mand var iklædt en bordeaux-farvet sweatshirt og stirrede på sine hænder, der var foldet på bordet foran ham, da retsformanden forklarede, at de dybe stik Yamma havde fået tildelt i brystkassen var en af grundene til, at retten fandt ham skyldig i drab.

Under retssagen har den unge mand forklaret, at han i månedsvis havde konflikter med den 29-årige Yamma Ahamadzai inden drabsdagen.

Han var derfor begyndt at have en sprinkniv på sig, når Yamma var på arbejde, og det var den han angreb Yamma med efter, at Yamma skubbede til ham under en diskussion om kørsel til coronatest.

Han har selv forklaret, at han prøvede at ramme Yammas arme, men obduktionen viste, at flere knivstik havde ramt Yamma dybt i brystet.

Opdateres..