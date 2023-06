Dom: Lejemorder får livstid

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Den 23-årige svensker Youssef Barham og den 21-årige dansker Sanwal Riaz Ahmad er fredag eftermiddag idømt livstid for deres roller i drabet på et 27-årigt medlem af gadebanden NNV i 2021.

Dommen er netop oplæst i Københavns Byret. I rettens begrundelse blev drabet kaldt 'kynisk' og 'planlagt'.

Domfældelsen kommer efter de to mænd blev kendt skyldige i henholdsvis drab og drabsforsøg og medvirken hertil fredag formiddag.

Drabsofferet blev skudt og dræbt omkring halv fem om eftermiddagen foran Kaffehuset i Sorgenfrigade på Nørrebro 2. december 2021.

Kort efter blev den nu 23-årige svensker anholdt i nærliggende Esromgade og sigtet for at have affyret flere skud. Et af dem slog den 27-årige ihjel, mens hans kammerat undslap kuglerne.

Med strafudmålingen har nævningetinget lagt sig op af anklager Andreas Emil Christensens strafpåstand.

Inden nævningetinget trak sig tilbage inden frokost for at votere straffen, argumenterede han for, at drabet kunne betragtes som en likvidering på åben gade og at den 23-årige svensker var en tilrejsende lejemorder.

Skærpende omstændigheder, der ifølge anklageren skulle koste den 23-årige livstid.

Svenskerens forsvarer Stefan Møller Jørgensen argumenterede derimod for, at han maksimalt skulle idømmes 20 års fængsel.

Bestilt af bagmand

Drabet skulle være bestilt af en 30-årig navngiven hashbagmand, der orkestrerede planlægningen fra sit skjul i udlandet.

Anklageren argumenterede for, at den 21-årige Sanwal Ahmed har været bagmandens 'højre hånd' i Danmark og selvom han ikke anstiftede drabet, har han undervejs ageret bindeled mellem bagmanden og lejemorderen.

En rolle der også skulle takseres til livstid, hvilket nævningetinget ligeledes var enige i.

Hans advokat Henrik Stagetorn havde plæderet for, at den 21-årige, der var iklædt hvid skjorte og blazer under domsafsigelsen, skulle have maksimalt 12 års fængsel.

Bundede i hash-strid

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, går den påståede bagmand under navnet 'Grækeren' i den kriminelle underverden og han er en af lederne i det såkaldte Casablanca-netværk, der har base i Marokko, men består af mænd fra Danmark.

Han er efterlyst i forbindelse med sagen.

Motivet for drabet skulle angiveligt være hævn efter, at folk fra NNV i ugerne inden drabet, havde stjålet et parti på et halvt ton hash fra Casablanca-netværket i Sydsverige.

En såkaldt 'rulleforetning' hvor kriminelle stjæler ulovlige varer fra andre grupperinger.

Tre løslades

I alt sad fem mænd på anklagebænken for at have været en del af mordkomplottet.

En 25-årig, en 19-årig og en 30-årig blev fredag formiddag alle frifundet for de alvorlige anklager.

Den 30-årige blev idømt halvandet års fængsel for at transportere 58 kilo hash for bagmanden, mens den 19-årige fik 40 dages fængsel for at være i besiddelse af 600 gram hash.

De kunne alle forlade retten i dag som frie mænd til stor jubel fra deres pårørende, der med tårer i øjnene omfavnede de frifundne.

De to livstidsdømte mænd ankede på stedet til frifindelse og subsidiært frifindelse.

Opdateres..