Dom: Livstid for likvidering af teenager

Sagen kort

Zobair Saidi blev skudt og dræbt i boligkvarteret Ladegårdsparken i Holbæk 28. april 2019 mens han var i færd med at hente en klump hash.

Et år senere blev et kærestepar, der boede i Ladegårdsparken varetægtsfængslet i sagen.

Kort tid efter blev de to dømte Bandidos-rockere anholdt.

28-årige Mikkel Oliver Falck Nielsen og hans kæreste, tilstod deres rolle som 'lokkeduer' i sagen i efteråret.

Mikkel Nielsens motiv var, at Zobair havde stjålet penge og hash fra ham.

Under tilståelsen navngav Mikkel Nielsen de to dømte rockere som værende dem, der havde planlagt og udført drabet.

Mikkel Nielsen fik 12 år for at have kastet hashen ned til Zobair velvidende, at Patrick Skjold Andersen stod klar til at dræbe ham.

Herudover fortalte han, at de allerede havde planer om at slå Zobair Saidi ihjel to dage før mordet. Det var Mikkel Nielsens kæreste, der kastede hashen ned den dag, men hun kastede ud af det forkerte vindue, hvilket forpurrede planen. Et forhold hun i efteråret blev idømt et års fængsel for.

I oktober 2020 blev Bandidos-afdelingens forhenværende præsident anholdt. Han var ved anholdelsen en del af Nationalen, Bandidos' øverste ledelse. Ifølge anklageren, skulle den nu 34-årige have opfordret de to andre rockere til drabet.

Et forhold han onsdag blev frikendt for.