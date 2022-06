Dom: Mand forsøgt dræbt igen og igen

En mand er netop idømt 12 års fængsel for at ville dræbe et 34-årigt offer, der på to måneder overlevede to drabsforsøg

Der er nu faldet dom over en 35-årig mand ved Retten i Glostrup, hvor han var på anklagebænken for drabsforsøg efter en 34-årig mand blev beskudt på klos hold 18. januar i fjor.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at nævningetinget har afgjort, at det planlagte drabsforsøg skal koste den 35-årige 12 års fængsel. En straf som anklager Liv Amnitsbøll fortæller, at hun er tilfreds med.

- Når man skyder med en maskinpistol på et offentlig sted og ovenikøbet har foretaget rekognoscering før drabsforsøget, så skal man straffes markant – og det er sket i sagen her, udtaler hun.

Skyderiet foregik ifølge tiltalen på en p-plads i Ulsøparken i Brøndby Strand ved en 18-tiden, med en maskinpistol af mærket Scorpio.

Pistolen blev rettet mod offerets hoved, men gik i baglås, og da den endelig virkede, blev den 34-årige ramt i siden af kroppen og overlevede.

Den sorte BMW som parret kørte i, under episoden i Bækkelunden blev ramt af skud, der strejfede den 34-årige. Foto: Kenneth Meyer

Motivet var jalousi

Men mareridtet sluttede ikke her.

En 45-årig mand blev 23. maj i år også dømt for drabsforsøg på den 34-årige - kun to en halv måned efter, at han første gang blev forsøgt likvideret.

Det kom frem under retssagen mod den 45-årige, at den 34-årige 6. april sidste år ved 14-tiden var ved at bakke ud fra sine svigerforældres indkørsel, da han så en maskeret og bevæbnet mand i bakspejlet.

Ved synet greb han fat om konens hoved, og fik dem begge til at dukke sig, mens han råbte: 'Det sker igen!'.

Han blev ramt af strefskud, men overlevede endnu en gang på mirakuløs vis.

Den 45-årige blev idømt otte års fængsel for episoden.

De forskellige parter i sagen er en del af det tyrkiske miljø, og det er anklagemyndighedens tese, at der er en sammenhæng mellem de to drabsforsøg. Motivet skulle være jalousi i forbindelse med offerets hustru.

Den 35-årige der fredag blev dømt, har en tidligere dom for besiddelse af skydevåben, hvilket har forhøjet straffen. Han valgte at anke dommen.