Dom: Overfald på muslimsk kvinde var ikke hadforbrydelse

En 67-årig mand er dømt for vold efter overfald, som retten ikke mente bundede i kvindens etnicitet

En 67-årig mand, der var tiltalt for at have overfaldet en muslimsk kvinde på en parkeringsplads ved i Søborg i februar, er onsdag blevet idømt 50 dages betinget fængsel.

Det oplyser Købehavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Hans 66-årige hustru, der også var tiltalt for vold, er blevet frifundet.

Den 67-årige mand var ud over vold tiltalt for hærværk, som han er blevet frifundet for.

Overvejer anke

Anklagemyndigheden havde krævet, at straffen skulle skærpes, da der efter deres opfattelse var tale om en hadforbrydelse rettet mod den muslimske kvinde. Det fandt retten dog ikke bevist. De mente i stedet, at baggrunden for overfaldet var en forudgående konflikt mellem kvinden og mandens hustru.

- Retten har i hovedtræk dømt manden for de tiltaler, vi har rejst. Vi har ment, at der var tale om en hadforbrydelse, og derfor vil vi nu studere dommen og spørgsmålet om eventuel anke, siger senioranklager David Haahr i pressemeddelelsen.

Sagen vakte opsigt i februar, da kvinden fortalte om overfaldet over for Ekstra Bladet.

Her fortalte kvinden, hvordan parret efter hendes opfattelse overfaldt hende på grund af hendes tørklæde og blandt andet kaldte hende 'perkerluder'.

- De gik direkte efter mig, fordi jeg bar tørklæde, og de kunne se, at jeg var muslim, lød det blandt andet fra kvinden dengang.

Foto: Jonas Olufson

Samfundstjeneste

Politiet afviste i første omgang, at overfaldet var racistisk motiveret, men det ændrede de siden til at sigte manden og efterfølgende tiltale ham efter den skærpende paragraf.

Overfaldet på kvinden og flere andre førte blandt andet til, at justitsminister Nick Hækkerup (S) blev kaldt i samråd.

Den 67-årige mands dom på 50 dages betinget fængsel er med vilkår om at udføre 60 timers samfundstjeneste. Hverken han eller hans hustru var tidligere straffet.