Dom på ni år: Brugte gymnasium som narkocentral

En 41-årig mand er blevet idømt 9 års fængsel for smugling af 20 kilo narko

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Det var en stille flok, som modtog deres domme tirsdag aften.

Kun fra tilhørerpladserne kom der små reaktioner fra venner og familie.

Fire mænd og en kvinde sad på anklagebænken, alle tiltalt for narkosmugling. De blev sammenlagt idømt 42 års fængsel.

Ketamin og MDMA

Det var et gymnasium på Østerbro og en pakkeshop på Frederiksberg, som var centrum for den gentagne narkosmugling.

En af mændene, som blev idømt ni års fængsel og udvisning af Danmark, havde i samarbejde med kvinden gemt og ompakket narkotika på Niels Steensens Gymnasium i et af skolens lokaler.

Det var manden, der fysisk havde stået for ompakningen, men retten fandt, at kvinden havde bistået og hjulpet ham i fire måneder med at modtage otte pakker.

Kvinden blev derfor idømt seks års fængsel for smugling af ni kilo ketamin og MDMA, mens manden blev dømt for 20 kilo.

Håndsprit og hudplejeprodukter

Pakkerne med narko blev ompakket, så de officielt var angivet til at indeholde produkter som blandt andet håndsprit, hudplejeprodukter og håndlavede askebægre.

Narkoen blev efterfølgende sendt til Australien via en pakkeshop på Frederiksberg.

Pakkeshoppen, hvor parret sendte pakker med narko til Australien. Foto: Jonas Olufson.

Flere gerningsmænd

Manden og kvinden havde forskellige roller i sagen og samarbejdede med både identificerede og ukendte medgerningsmænd i Holland, Belgien, Australien og Danmark.

Af de identificerede gerningsmænd er der tale om tre personer fra Holland, der også har siddet varetægtsfængslet i sagen, og som også modtog deres dom i dag.

To af hollænderne blev idømt 11 års fængsel, da retten fandt, at de havde haft styrende roller i narkosmuglingen fra Holland til Danmark.

Den tredje fik fem års fængsel. Alle tre hollændere blev idømt udvisning af Danmark.

De to hollændere, som fik 11 års fængsel, blev dømt for smugling af 20 kilo ketamin og MDMA, mens den sidste blev dømt for fire kilo.

De tre mænd sendte oprindeligt narkoen fra Holland, og bagmændene havde forsøgt at sløre forsendelserne ved at sende dem i transit via Belgien til Danmark og herfra videre til Australien.

Regnede sig frem

I forbindelse med anholdelsen af manden og kvinden i 2021, var der kun blevet beslaglagt enkelte af de mange pakker narko, som parret formodes at have sendt.

Politiet har derfor måttet regne på, hvor store mængder narkotika, der har været i de enkelte forsendelser, som er sporet.

Godt internationalt samarbejde

Anklageren i sagen, Maja Schiøtz, var godt tilfreds med dommen, og lagde samtidig vægt på, at der i sagen havde været et virkelig godt internationalt samarbejde.

Alle fire mænd ankede dommen med påstand om frifindelse.

Samtidig krævede de udstrakt navneforbud under anken, som blev efterkommet.

Kvinden udbad sig derimod betænkningstid i forhold til, hvorvidt hun ønskede at anke.