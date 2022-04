Dom: Pædagoger krænkede infantil autist

To mænd er fredag dømt for at krænke en voksen infantil autist, som de snød til at spise slik fyldt med chili og en af dem lagde et æg i bleen på

RETTEN I NÆSTVED (Ekstra Bladet): To mandlige pædagoger på 30 og 41 år er fredag eftermiddag kendt skyldige i grov pligtforsømmelse og idømt dagbøder på samlet 5.000 kroner og 8.000 kroner.

Efter retsformanden ved Retten i Næstved havde læst afgørelsen højt, rettede hun blikket mod de to tiltalte på anklagebænken og udtalte sig i skarpe vendinger:

- Det er ikke kun uetisk og ondt, det er også strafbart, det I har gjort.

Alligevel kunne mændene ånde lettet op.

Anklagemyndigheden havde procederet for, at mændene skulle idømmes seks måneders fængselsstraf for psykisk vold efter en række ydmygelser mod en autistisk beboer på et døgntilbud, hvor de arbejdede, samt at få dem frakendt deres ret til at arbejde som pædagoger.

Som en 3-årig

De to mænd på 30 og 41 år var begge iklædt hættetrøjer og stirrede tomt ud i luften, da sagens anklager Siw Olsen ved retsmødets start læste op fra anklageskriftet.

- Forurettede er infantil autist. Selvom han er midt i 20'erne, er hans kognitive evner en som 3-4-årigs. Han har intet sprog, og er afhængig af sine nære relationer, forklarede Siw Olsen.



De var tiltalt for at begå psykisk vold i forening ved at have givet den autistiske mand, som var beboer på Autisme Center Vestsjælland i Slagelse, hvor de arbejdede, skumfiduser fyldt med chili og peber, kaffe de foregav var cola, og lagt et råt æg i hans ble med det formål at udsætte ham for nedværdigende behandling.

I løbet af retsdagen kom det frem, at det hele var sket i løbet af en halv times tid en dag i november 2020. En kollega, der overværede handlingerne, fortalte det videre og det ledte til, at de to mænd blev bortvist i februar 2021.

Grinte af offer

Den 30-årige erkendte under sin forklaring, at den autistiske mand havde spist en skumfidus, som han og den medtiltalte havde drysset med lidt peber.

Han kunne ikke helt forklare, hvorfor man var endt med at tilbyde den til offeret.

- Hvad gjorde han så, spurgte anklager Siw Olsen

- Jamen, han viser med sin mimik, at han ikke kan lide det, fortalte den 31-årige sagte.

- Griner I, fortsætter anklageren.

- Ja, det gjorde vi nok, erkendte han.

Han husker ikke, at offeret drak den kolde kaffe, men erkender, at han blev gjort opmærksom på af en tredje kollega, at offeret havde fået et æg i bleen, og at det var hans medtiltalte, der havde gjort det.

Han forklarede i retten, at han konfronterede sin 41-årige kollega, der medgav, at det var dumt. Han gik ikke til ledelsen, da han ikke tænkte, at der ville blive gjort noget ved det.

- Altså, du havde ikke tænkt, at der ville blive reageret på, at du kom og sagde, at der var en, som havde puttet et råt æg i en borgers ble? Spurgte anklager Siw Olsen, mens hun løftede brynet.

- Jeg kan godt se det, når du siger det sådan, mumlede den 30-årige.

Forsvarsadvokat for den 41-årige af de tiltalte, Kim Steen, fortalte efter afgørelsen, at hans klient var lettet over dommen. Foto: Per Rasmussen

Erkendte æg i ble

Den 41-årige af de tiltalte pædagoger erkendte i retten, at han havde været med til at drysse peber på skumfidusen og lagt ægget i bleen.

Ifølge ham var der med ægget tale om en desperationshandling, for at få en ugidelig kollega til endelig at skifte offerets ble.

- Hvorfor gjorde jeg det? Et råb om hjælp, forklarede han og tilføjede: - Jeg ved det ikke. Jeg kan fandeme godt lide ham (offeret, red).

- Ville give igen

En pædagogmedhjælper, der var den tredje mand på arbejde den dag, og som endte med at fortælle historien videre, havde en noget anden forklaring, da han satte sig i vidneskranken fredag.

Han forklarede retten, at han havde set de tiltalte udhule flere skumfiduser, som de blandt andet puttede soya og chili i, som de gav til offeret. De sagde til vidnet, at det var for at give den autistiske mand 'igen' for sin udadreagerende adfærd.

Herudover forklarede han, at da offeret spyttede slikket ud, blev beboeren tilbudt kold kaffe i en af sine plastickopper, som han fik af vide var cola. Da det går op for ham, hvad der er i, taber han det på gulvet.

Kort tid efter, skifter vidnet ble på offeret og ser både en æggeblomme og æggeskaller i bleen.

Anklager Siw Olsen fortalte efter dommen var faldet, at hun vil overveje hvorvidt hun vil indstille afgørelsen til at blive anket. Foto: Per Rasmussen

- De ville ydmyge

Anklager Siw Olsen argumenterede for, at de to mænd skulle idømmes seks måneders fængsel.

En strafpåstand den 30-åriges forsvarer, Torben Brøndum Rasmussen i sine afsluttende bemærkninger sagde 'fik ham til næsten at falde af stolen'.

Han forklarede retten, at selvom de tiltaltes handlinger var usympatiske, var de ikke nødvendigvis strafbare.

Domsmandsretten mente heller ikke, at betingelserne for at kunne dømme mændene for psykisk vold var opfyldt, og de blev derfor kun dømt for grov pligtforsømmelse ved at have krænket deres offer som offentligt ansatte, mens de udførte deres arbejde.

Efter dommen var faldet, fortalte de to pædagoger samstemmende til Ekstra Bladet, at de var lettede over afgørelsen, men understregede, at de var kede af, det der skete den dag.

De arbejder begge fortsat som socialpædagoger.