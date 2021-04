Dom: Rockere begik øksevold mod teenagere

Efter to et halvt år, er der nu faldet dom i en sag om om grov vold under konflikt mellem Bandidos og en lokal indvandrergruppering i Holbæk

Fredag faldt dommen over fire mænd tiltalt for at begå grov vold mod tre teenagere med økser og hamre ved et busstoppested i Havevang i Holbæk i 2018.

Retten i Holbæk fandt, at en 28-årig mand skulle frikendes, men at de tre andre tiltalte på 23, 29 og 32 år, var en del af et tæskehold der om eftermiddagen 7. oktober 2018 gik amok med stik- og slagvåben på tre teenagere, der ventede på bussen i boligkvarteret Havevang.

De tre dømte var en del af Bandidos’ support-gruppe Mexican Crew. Ofrene var tilfældige, men befandt sig i det område hvor Vang-gruppen, som Bandidos var i konflikt med, har sit udspring.

Den 23-årige og 29-årige var også tiltalt for vold mod en ung mand fra Vang-gruppen to dage efter økseoverfaldet, men de blev begge frikendt.

