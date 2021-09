Dom stadfæstet i landsretten: Drabsmand idømt forvaring

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): 56-årige Timo Juutilainen Nellemose, der er dømt for natten til den 30. april 2019 at have slået den 58-årige læge Charlotte Asperud ihjel, er tirsdag blevet idømt en forvaringsdom i landsretten, og dermed er dommen fra byretten blevet stadfæstet.

’Læg dig ned!’

Sådan lød en mands stemme i den telefonsvarerbesked, Charlotte Asperuds datter modtog fra sin mor den skæbnesvangre nat. Hurtigt ringede hun til alarmcentralen og fortalte, at ’den var helt gal.’

Da politiet ankom til adressen i Tisvildeleje, kunne de fra stuen høre en person trække vejret tungt. I soveværelset lå Charlotte Asperud dødeligt såret på gulvet, og der var blod på tre af rummets fire vægge. Hun var blevet slået 19-20 gange med et koben og afgik ved døden den 30. april om aftenen.

- Brutal gerning

Efter Timo Nellemose blev idømt forvaring af et enigt nævningeting i byretten i Helsingør i februar i år, ankede han og hans forsvarer Karoline Normann strafudmålingen til landsretten.

Over to retsdage har anklager og forsvarer fremlagt dele af, hvad der kom frem i byretten tidligere på året.

Allerede fra start forberedte anklager Nina la Cour dommere og domsmænd på, at hun ville komme til at gå i detaljer om drabet og vise billeder af både offer og gerningssted.

Anklager Nina la Cour lagde under sin procedure onsdag vægt på, at der er tale om et brutalt drab, hvor Timo Nellemose har dræbt en kvinde, han har båret nag til i over fem år. Deres veje krydsedes, da den tiltalte efter et trafikuheld blev tvangsindlagt, og Charlotte Asperud var en af hans læger.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

Ville tale med hende Timo Nellemose og Charlotte Asperud kendte ikke hinanden personligt, men deres veje krydsede, da den 56-årige mand i 2014 var impliceret i et trafikuheld, hvorefter han blev kørt til sygehuset. Ifølge hans journal agerede han psykotisk, og derfor blev det vurderet, at han skulle tvangsindlægges på en lukket psykiatrisk afdeling. Det oplevede han - ifølge anklagerens oplæsning af hans forklaring – som et overgreb. Da Timo Nellemose den 13. maj 2019 blev anholdt og sigtet for drab, fandt politiet en udskrift af hans journal fra den aften i hans taske. Her fremgik blandt andre Charlotte Asperuds navn, og det var ligesom andre lægers navne markeret i papiret. Den journal havde han udskrevet imens han afsonede en fængselsstraf for berigelseskriminalitet. Ifølge Timo Nellemoses forklaring ønskede han at tale med de læger, der var ansvarlige den aften, han blev tvangsindlagt, fordi tvangsindlæggelsen har fyldt meget i hans liv siden. Det var ifølge forklaringen også derfor, han oprindeligt havde opsøgt Charlotte Asperud natten til den 30. april.

- Der er tale om en uhyrlig, brutal gerning, fastslog Nina la Cour i retten og lagde vægt på, at den 56-årige opsøgte Charlotte Asperud på hendes adresse midt om natten, lydløst aflistede en rude og lagde den i græsset for ikke at vække hende, for så at sparke døren til hendes soveværelse ind.

Stalkende adfærd

- Han går derfra, han vender hjem til sin bopæl, og han fortsætter med præcis det, han havde gang i, efter drabet. Efter dag to møder han på arbejde og lever livet nærmest uanfægtet, fortsatte hun.

Nina la Cour mente ikke, at der kunne sås tvivl om, at Timo Nellemose skulle idømmes forvaring. Hun påpegede, at han tidligere har været fængslet, men efter løsladelse fortsatte i samme mønster. Hun fremhævede også, at Retslægerådet i deres udtalelse har skrevet, at 'forvaring er påkrævet for at undgå ny personfarlig kriminalitet.'

Hun lagde også til grund, at den tiltalte i flere år før drabet havde udvist stalkende adfærd over for sin ekskone, og at han flere gange havde overtrådt tilholdet.

- Det må stå enhver klart, at Timo Nellemose er en meget farlig mand. Det har alle personer, der har stået nær til ham, også oplevet, sagde hun.

Ønskede tidsbestemt straf

Forsvarer Karoline Normann mente derimod, at forvaringsdommen fra byretten skulle omstødes til en tidsbestemt fængselsstraf på maksimalt 13 år.

Hun lagde under sin procedure vægt på, at Timo Nellemose ikke tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet.

- Det, landsretten skal afgøre i dag, er, om han er farlig, når han kommer ud efter at have afsonet sin dom om mange år, sagde hun og fortalte, at hun mente, at hendes klients alder også skulle med i dommernes og lægdommernes overvejelser.

- Alternativet til forvaring skal være en langvarig frihedsstraf. Det bliver det. Han vil formentlig få minimum 13 års fængsel. Han er gammel i denne kontekst, og det vil han også være, når han bliver løsladt. Hans kriminalitet er betinget af et misbrug, hvilket han er i behandling for, og så er der endelig det, at de lægefaglige vurderinger ikke er enige. Og det har også en betydning, om man er enige, sagde forsvareren.

Ved en psykologisk undersøgelse blev det vurderet, at Timo Nellemose lider af forstyrrelser af personlighedsstrukturen, og at han fremstår let krænkbar med en intens kronisk vrede og narcissistiske træk.

Domsafsigelsen tog få minutter, og her fortalte dommeren, at det var en enig landsret, der besluttede at stadfæste byrettens dom.

De har særligt lagt vægt på Timo Nellemoses stalkende adfærd over for sin ekskone, ligesom de har lagt vægt på en liste, der blev fundet på hans computer, der viste en række navne på personer, han havde kontroverser med.

Han skal betale sagens omkostninger.