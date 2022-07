Dom: Stak sin teenage-nevø ihjel

En 43-årig mand er idømt fire års fængsel for at stikke sin nevø ihjel i et sommerhus sidste sommer

Det var på grænsen til nødværge, da den 43-årige Tomas Læssøe natten til den 21. juli sidste år stak sin 19-årige nevø ihjel i et sommerhus ved Hybenvænget vest for Skibby.

Det har retten i Hillerød fredag afgjort, og derfor blev den 43-årige gerningsmand kun idømt fire års fængsel, selvom retten fandt det bevist, at det var ham der tildelte teenageren de dræbende stik.

Det forklarer den 43-åriges advokat Karoline Normann til Ekstra Bladet efter at dommen er faldet.

Påkaldte sig nødværge

Nordsjællands Politi blev tilkaldt til sommerhuset ved Hybenvænget vest for Skibby omkring 4.30 om natten, hvor de fandt den 19-årige ligge i haven hårdt såret af sine i alt tolv stiksår. Han blev erklæret død omkring en halv time senere.

De anholdt den afdødes onkel som efterfølgende blev fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Ifølge Ekstra Bladets dækning af grundlovsforhøret, var den 43-årige tydeligvis blevet udsat for vold, og havde flere læsioner på kroppen og i ansigtet.

Herudover havde han udbrudt: 'Han overfaldt mig', inden at dommeren lukkede dørene.

En 30-årig kvinde der også var til stede i sommerhuset den nat blev anholdt og fremstillet kun et døgn senere, men blev løsladt efter grundlovsforhøret.

Beskyldt for narkotyveri

Anklagemyndigheden havde tiltalt den 43-årige for drab, men nævningetinget valgte altså at dømme ham efter den mildere paragraf for vold med døden til følge på grund af formildende omstændigheder.

Anklager Carina Erdogan ønskede ikke at gengive de forklaringer, der var afgivet i retten over for Ritzau, men forsvarsadvokat Karoline Normann forklarer til Ekstra Bladet, at det er kommet frem under sagen, at offeret overfaldt Tomas Læssøe, og anklagede ham for at have stjålet en pose med stoffer.

Det var i den forbindelse at den 43-årige havde kæmpet imod, og blandt andet stukket den 19-årige med en steak-kniv.

Ifølge SN.dk fandt retten, at selvom den 19-årige havde angrebet den 43-årige først, lå knivstikkene alligevel udover, hvad der kunne retfærdiggøres i selvforsvar. Derfor landede straffen på de fire år og ikke straffrihed.

Regionalmediet, der har fulgt retssagen, beskriver, at miljøet omkring den dømte og det 19-årige offer fremstod præget af narkotikamisbrug, og de forklaringer der var afgivet i retten peger på, at de begge havde indtaget stoffer under slagsmålet, der endte fatalt.

Den 43-årige overvejer nu, hvorvidt at dommen skal ankes.