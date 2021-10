Dom: Teenager tævede unge piger i tog

En 17-årig mand slog og sparkede to piger på et lokaltog efter kontrovers. Da to medpassagerer prøvede at komme ofrene til undsætning, blev de også blev overfaldet

En 17-årig mand er fredag idømt fire måneders fængsel ved Retten i Holbæk efter en voldsom episode i Odsherredbanen i juni, hvor i alt fire mennesker blev udsat for vold.

Det oplyser Anklagemyndigheden ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Kontrovers førte til vold

Den 17-årige var i selskab med en endnu upågrebet gerningsmand, da der opstod en kontrovers mellem dem og to piger på 14 og 15 år kort før midnat 18. juni i år.

Det forklarer anklagerfuldmægtig ved Midt- og Vestsjællands Politi Jacob Erichsen til Ekstra Bladet.

Den ene pige fik en lussing, og den anden blev revet i håret og angrebet med flere knytnæveslag og spark under den voldsomme episode.

To mandlige passagerer på henholdsvis 22 og 45 år forsøgte at komme pigerne til undsætning, hvilket fik den 17-årige til at rette vreden mod mændene, der også fik tildelt knytnæveslag og spark.

Stak af efter nødbremsning

Togføreren besluttede sig for at nødbremse, da han blev opmærksom på episoden, der foregik midt i toget. Da toget standsede, stak de to gerningsmænd af ved Tuse Lågvej i Holbæk.

Det skrev Avisen.dk efter hændelsen.

Politiet kom til stedet og forsøgte at pågribe mændene ved hjælp af en hundepatrulje, men vidner beskrev, at de blev hentet i en flugtbil i nærheden, der med høj hastighed kørte væk.

Mangler gerningsmand

Jacob Erichsen oplyser, at retten i stort omfang valgte at dømme den 17-årige efter anklageskriftet, men han blev frikendt for mindre forhold såsom trusler.

Retten fulgte anklagemyndighedens strafpåstand på de fire måneder, men i stedet for udvisning, som anklageren ønskede, slap den slovakiske statsborger med en advarsel.

Forsvareren havde derimod argumenteret for, at episoden skulle koste hans klient, der erkendte en del af forholdene, 60 dages fængsel.

Politiet mener at have identificeret den 17-åriges medgerningsmand, men har endnu ikke haft held til at opspore ham.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til dagens udgave af Ekstra Bladets krimipodcast 'Afhørt', hvor vi fortæller om ugens store krimihistorier. I denne uge fortæller vi blandt andet om den skuddræbte Aarhus-rapper 'Shmur'.