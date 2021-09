Dom: Tre dømt for groft overfald på teenager

Tre mænd er fredag idømt fængselsstraffe for at tæve 15-årig med bat

En aften i april trængte tre mænd, to på 18 år og en på 28 år, ind i en lejlighed i Lyngby, og tævede en 15-årig dreng med et bat.

Slagene forårsagede så svære skader, at det unge offer fik en hjerneblødning.

Det har Retten i Lyngby fredag bestemt, skal koste de to yngste mænd otte måneders fængsel hver, mens den 28-årige blev idømt seks måneders fængsel. Alle tre blev kendt skyldig i grov vold.

Sigtet for drabsforsøg

Efter episoden, der udspillede sig 26. april i år i offerets eget hjem, efterforskede politiet ellers det brutale overfald som drabsforsøg.

Den 15-årige var ved bevidsthed under angrebet, og trods blødninger i hjernen, var han ikke i livsfare efterfølgende.

De to yngste gerningsmænd blev anholdt kort efter episoden og sigtet for forsøg på manddrab, mens den tredje mand blev anholdt i juni, ugen efter, at han blev efterlyst med navn og billede.

Anklagemyndigheden valgte dog efterfølgende kun at tiltale de tre mænd for grov vold.

Tre teenagepiger under femten deltog ifølge politiet også under overfaldet, men på grund af deres alder er de ikke blevet retsforfulgt.

Dømt efter anklageskrift

Retten lagde i fredagens dom vægt på anklagemyndighedens beviser, og de tre mænd blev i grove træk dømt efter anklageskriftet.

Det fortæller den ene af gerningsmændenes forsvarer, Carsten Halle, til Ekstra Bladet.

Hans klient valgte at tage betænkningstid i forhold til at anke. Det er uklart, hvordan de to andre mænd forholdt sig til dommen.