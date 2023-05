Dommen er faldet: 12 års fængsel for spa-drab

Den 38-årige erhvervskvinde Iben Salling Syrik blev brutalt frataget livet med fuldt overlæg fra sin eksmand, Kim Søemod, som slog hende i hovedet med en jernstang. Nu har et nævningeting idømt ham 12 års fængsel

RETTEN I KOLDING (Ekstra Bladet): 12 års fængsel.

Det er straffen til den 45-årige montør Kim Søemod, som tidligere mandag i et nævningeting ved Retten i Kolding er blevet kendt skyldig i at have dræbt sin tidligere hustru, Iben Salling Syrik.

Den 38-årige erhvervskvinde mistede livet på brutal vis sent om aftenen 8. december 2019, efter hun var blevet angrebet og slået mindst to gange i hovedet med en jernstang.

Den nu dømte Kim Søemod har erkendt, at han slog sin tidligere hustru i hovedet med en jernstang, som han havde taget med hjemmefra.

45-årige Kim Søemod (foto) er kendt skyldig og nu idømt en årelang fængselsstraf for drabet på sin ekshustru, Iben Salling Syrik, som han slog i hovedet med en jernstang, mens hun en sen decemberaften lå i et udendørs spabad ved sine forældres sommerhus i Midtjylland. Privatfoto

Han har også erkendt, at han slog hende, mens hun den skæbnesvangre sene decemberaften lå nøgen i et opvarmet udendørs spabad ved sine forældres sommerhus i Vesterlund ved Give i Midtjylland.

Men han har hele tiden nægtet, at han hævede jernstangen og slog Iben Salling Syrik med det formål, at hun skulle dø.

Annonce:

Derfor har han undervejs i sagens hovedforhandling kun erkendt sig skyldig i rå og brutal vold, men altså nægtet sig skyldig i tiltalen om manddrab.

En forklaring, som et enigt nævningeting valgte at feje til side og derfor kendte ham skyldig efter anklageskriftet.

Ved obduktionen blev dødsårsagen fastslået til at være drukning.

Men et enigt nævningeting er altså nået frem til, at hendes eksmand slog hende med det formål, at hun skulle dø.

Ved obduktionen blev dødsårsagen konstateret at være drukning, men forinden var Iben Salling Syrik blevet slået i hovedet mindst to gange af sin eksmand. Foto: Børge Larsen

Han efterlod hende i hjælpeløs tilstand, efter hun var blevet angrebet med jernstangen, som han selv havde medbragt på turen ud til sommerhuset.

Ud over en fængselsstraf på 12 års fængsel skal Kim Søemod med dommen betale 273.000 kroner til sin og dræbte Iben Salling Syriks i dag otte år gamle søn samt 200.000 kroner til den dræbtes forældre.

Desuden skal han betale godt 169.000 kroner i erstatning til boet efter Iben Salling Syrik.

Kim Søemod ankede på stedet dommen til landsretten til frifindelse; subdiært formildelse.

Hør mere om sagen i 'Afhørt' fra 25. april herunder eller i din podcast-app