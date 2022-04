Dommer fængsler mand for at fremme terror

En yngre mand, der er sigtet for at fremme terrorvirksomhed for den militante bevægelse Islamisk Stat, er i et grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg blevet varetægtsfængslet til 24. maj.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Manden blev anholdt onsdag morgen i Valby i København. Hans fremme af organisationens virksomhed skal være sket via sociale medier, lød det tidligere onsdag i en pressemeddelelse fra politiet.

- Det er yderst alvorligt, når vi anholder og sigter efter de såkaldte terrorparagraffer - også i de tilfælde, hvor de kriminelle handlinger er udøvet via sociale medier, sagde politiinspektør Dannie Rise i pressemeddelelsen.

- Vi står stadig over for en længere efterforskning, og derfor håber jeg på forståelse for, at vi ikke kan gå i yderligere detaljer på nuværende tidspunkt, siger han.

Den fængslede er sigtet efter straffelovens paragraf 114 e, der handler om at fremme terrorvirksomhed på anden måde, end det ellers er beskrevet i lovens terrorbestemmelser.

Paragraf 114 e bruges for eksempel i sager, hvor der er tale om propagandavirksomhed til gavn for en terrororganisation.

Bestemmelsen er blandt de mildere af straffelovens terrorbestemmelser. Strafferammen er fængsel indtil otte år. Dog straffes der hårdere, hvis den dømte har været tilsluttet en væbnet styrke.

Det fremgår ikke af oplysningerne fra Københavns Politi, om det er tilfældet.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, så de nærmere detaljer holdes foreløbig skjult for offentligheden.

Politiet oplyser ikke, hvordan han stiller sig til sigtelsen, eller om han kærede afgørelsen om varetægtsfængsling til Østre Landsret.