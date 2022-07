Dommer fængsler tre for drab på forsvundet 40-årig

To mænd og en kvinde er efter et langvarigt grundlovsforhør ved Retten i Randers mandag aften blevet varetægtsfængslet i fire uger for drabet på den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

En 23-årig kvinde, der også er sigtet i sagen, blev løsladt af dommeren.

Det oplyser Østjyllands Politi i en meget kortfattet pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vejen er afspærret i forbindelse med politiets undersøgelser på Djursland. Foto: Øxenholt

Frank Nørgaard har ikke givet lyd fra sig siden torsdag, og lørdag efterlyste Østjyllands Politi ham offentligt.

Sent mandag eftermiddag fandt politiets hans udbrændte bil på Gl. Fjellerupvej ved Vivild på det nordlige Djursland.

Samme aften blev fire personer anholdt på en adresse i Nimtofte på Djursland. Det drejer sig om to kvinder på 39 og 23 år samt to mænd på 39 og 25 år. De blev alle tirsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør.

Annonce:

Politiinspektør Brian Voss Olsen ville tidligere tirsdag ikke fortælle, hvilken relation de fire anholdte har til den 40-årige.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Frank Dan Nørgaard Jørgensen blev meldt savnet. Sidste livstegn var torsdag. Politifoto

Da grundlovsforhøret gik i gang var Frank Nørgaard ikke fundet. Det har ikke været muligt at få oplyst, om han er fundet senere tirsdag.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, så lød sigtelsen ved grundlovsforhøret, at de i forening og efter fælles forståelse havde dræbt den 40-årige, formentlig ved kvælning.

Derudover var de fire også - subsidiært - sigtet efter en paragraf, der handler om vold med døden til følge.

De blev også sigtet efter paragraf 139, som handler om usømmelig omgang med lig, og så var de også blevet sigtet for forsætlig brandstiftelse ved at sætte offerets bil i brand.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kriminalteknikere på makabert arbejde med at forsøge at finde spor i en drabssag. Foto: Ernst van Norde

Annonce:

De nægter sig alle skyldige i sagen. Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan de fire sad roligt, efter de var blevet ført ind af politifolk, og at den yngste kvinde begyndte at græde i retslokalet.

Grundlovsforhøret, der først sluttede ud på aftenen, foregik for lukkede døre. Derfor er det uvist, hvad politiet bygger sin mistanke mod de fire personer på, og hvad de har forklaret i retsmødet.

Drabssag: Nye ransagninger