Dommer i Californien sigtet for hustrudrab

En dommer i det sydlige Californien er blevet sigtet for at have skudt og dræbt sin kone.

Den 72-årige dommer Jeffery Ferguson er anklaget for at have dræbt sin kone Sheryl Ferguson, 65, i deres hjem i Anaheim Hills den 3. august efter et skænderi på en nærliggende restaurant.

Det skriver CNN.

Erkender i sms

Ifølge mediet, hævder anklagere i retsdokumenter, at Ferguson truede sin kone under middagen ved at pege fingeren mod hende på en 'måde, der efterlignede et skydevåben'.

Da parret vendte hjem, hævder anklagerne, at Sheryl Ferguson skulle have spurgt sin mand 'Hvorfor peger du ikke en rigtig pistol mod mig?', lyder det.

Derefter trak han en pistol og skød hende.

I retssalen kom det frem, at han - få minutter efter at have skudt sin kone - sendte en sms til sin retssekretær, hvori han erkendte mordet og skrev, at han ikke kunne møde på arbejde den følgende dag, fordi han til den tid ville være i politiets varetægt.

Ifølge anklageren var Ferguson fuld, da han skød sin kone.

Mangeårig dommer

Ferguson blev løsladt fra varetægtsfængsling dagen efter sin anholdelse efter at have betalt en million dollar svarende til cirka 6,8 mio. dkk. i kaution.

Ferguson har fungeret som dommer i Orange County Superior Court siden 2015. Før valget var han anklager for Orange County District Attorney's Office, hvor han begyndte i 1983.