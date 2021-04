Dommer i spionsag: Politi skal følge tilhørere på toilettet

Tre mænd fra et arabisk mindretal i Iran er alvorligt truede på deres sikkerhed. Det fortæller retsformand John Larsen torsdag i det lokale i et industrikvarter i Herfølge, som Retten i Roskilde har lejet til at gennemføre sagen mod de tre.

De tre er anklaget for at indsamle penge til arabiske separtistmilitser i Iran og for at bistå en saudiarabisk efterretningstjeneste med at operere i Danmark. I mere end et år har de siddet fængslet, og torsdag er sagen mod dem gået i gang.

Den grå betonbygning på Islandsvej i Herfølge er omringet af politifolk. I løbet af morgenen har sprængstofhunde sniffet sig gennem området uden for bygningen, og alle biler er blevet gelejdet væk af de maskinpistolbevæbnede politifolk på stedet.

- Det handler ikke om, at de tiltalte udgør en sikkerhedsrisiko, eller at der er en flugtrisiko. Den høje sikkerhed handler om, at de tiltalte er alvorligt truede. Så det handler om beskyttelse af de tiltalte og os alle, fortæller John Larsen.

De tre tiltalte er i bestyrelsen for foreningen Ahwazna Fonden. Den er en del af separatistbevægelsen ASMLA, som kæmper for løsrivelse af det arabiske område omkring byen Ahvaz i det vestlige Iran.

En af dem har været mål for at attentat, som en iransk efterretningstjeneste planlagde på dansk grund. En mand blev i fjor idømt syv års fængsel i den sag.

Så der har været en konkret trussel, og meddelelsen fra retsformand John Larsen ved indledningen af torsdagens retsmøde tyder på, at der stadig er fare på færde.

I den mere kuriøse ende har truslen den meget mærkbare konsekvens, at tilhørere ved retssagen skal ledsages af en politimand ved toiletbesøg.

I den lejede bygning er der nemlig fire toiletter i kælderen, som er tiltænkt tilhørerne.

- Man må som tilhører ikke gå ned i kælderen uden at være ledsaget af politiet, lyder det fra John Larsen.

De tre mænd nægter sig skyldige i anklagerne mod dem. De ser sig selv som værende forfulgt af det iranske regime - ikke som terrorister og spioner.

Der er afsat 60 dage til sagen, som ventes afgjort i november eller december.