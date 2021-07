Dommer løslader tre mænd i sag om bortførelse og voldtægt

Tre mænd, der er sigtet for at bortføre og voldtage en 14-årig pige på Stevns, er blevet løsladt efter et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

De tre mænd er sigtet for søndag aften at have tvunget den 14-årige pige ind i en bil på Stevns.

Herefter skal de ifølge politiets sigtelse have kørt hende til en adresse, hvor de tvang hende til at drikke alkohol, tage tøjet af og udføre oralsex på to af mændene.

Mandag blev en 22-årig mand som den første fremstillet i grundlovsforhør i sagen.

Her mente dommeren heller ikke, at der var grundlag for varetægtsfængsling. Manden fik dog sin anholdelse opretholdt i tre døgn, så politiet fik mulighed for at underbygge mistanken mod ham.

Natten til onsdag blev en 21-årig mand anholdt, og onsdag formiddag henvendte en 24-årig mand, der var eftersøgt, sig til politiet.

- Vi har nu anholdt alle tre mistænkte i sagen, og vores klare opfattelse er, at der ikke er flere medgerningsmænd på fri fod, sagde politikommissær Kristian Egekær ved Midt- og Vestsjællands Politi tidligere onsdag.

Onsdag eftermiddag blev alle tre mænd fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager krævede dem fængslet. Men det blev altså afvist af dommeren.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, så det er ikke muligt at få oplyst de nærmere omstændigheder i sagen, eller hvad de tre mænd har forklaret.

Anklageren har kæret afgørelsen til Østre Landsret i håb om, at den vil nå til et andet resultat.