Dommer slukker Breiviks ønske: Skal blive bag tremmer

Terroristen Anders Behring Breivik får ikke sin prøveløsladelse, som han ellers har kæmpet for. Det har en dommer bestemt tirsdag.

Han blev i 2012 idømt 21 års forvaring for drabene på 77 mennesker på Utøya og i regeringskvarteret i Oslo i 2011, og efter norsk lov havde han nu mulighed for at få prøvet sin fængsling.

Den norske anklagemyndighed har under retssagen argumenteret for, at der er stor fare for, at massemorderen vil begå alvorlig kriminalitet, hvis han kommer ud af fængslet.

Lavede nazihilsen

Da den terrordømte nordmand ankom til retslokalerne i Skien Fængsel på første retsdag 18. januar, løftede han armen og viste den fremmødte presse et stykke papir med teksten 'Stop your genocide against our white nations' til den fremmødte presse.

Under sin vidneforklaring hævdede han, at han var hjernevasket af den militante, nynazistiske organisation Blood & Honour for ti år siden, da han udførte angrebene. Han forklarede ligeledes, at han nu tager afstand fra vold og terror.

- Jeg beder om forståelse for, at man kan være nazist uden at være militant. Jeg tager i dag stærk afstand fra vold og terror samt objektiverne i manifestet. Jeg giver herved mit æresord på, at dette er bag mig for altid, forklarede Anders Breivik i retten.

Høj risiko

Et af kronvidnerne i sagen har været retspsykiater Randi Rosenqvist, der var den første til at lave en mentalundersøgelse af Breivik knap en måned efter terrorangrebene. Hun har siden foretaget en række risikovurderinger af massemorderen.

Under retssagen har hun forklaret, at hun fortsat mener, at risikoen for, at Breivik i fremtiden vil udøve vold, er lige så stor nu, som den var efter angrebene i 2011.

Ifølge Randi Rosenqvist har Breivik ikke ændret sin ideologi på trods af sin egen forklaring om, at han var hjernevasket for ti år siden.

Breivik har allerede valgt at anke byrettens afgørelse. Det oplyser hans forsvarer Øystein Storrvik til det norske medie VG.