Dommer: USA får ikke Assange

En britisk dommer besluttede mandag, at lederen af WikiLeaks ikke kan udleveres til USA - hun frygter, at han vil begå selvmord

Der var meget på spil, da Julian Assange mandag fik sin sag for en domstol i London. Og den britiske dommer Vanessa Baraitser har netop afvist kravet om udlevering til USA, oplyser Sky News.

Domstolen lægger samtidig op til, at han kan frigives, hvilket dog endnu ikke er afgjort.

Frygter selvmord

Vanessa Baraitser vurderer, at en udlevering vil være i strid med den 49-åriges rettigheder på grund af frygten for, at han vil begå selvmord. Assange har længe været vurderet som psykisk ustabil.

Det er imidlertid langtfra sikkert, at sagen slutter med dagens afgørelse, da den ventes at blive anket videre i det britiske retssystem.

De amerikanske myndigheder mener, at de har en stærk sag i deres anklager mod Assange for spionage og hacking.

Julian Assange fik en klar sejr i retten i dag. Foto: Daniel Leal-Olivas/Ritzau Scanpix

Smidt på gaden

Julian Assange har siddet fængslet siden april 2019, efter han i syv år gemte sig på Ecuadors ambassade i storbyen.

Det skete, efter de svenske myndigheder ville have ham udleveret i en sexsag, der nu er opgivet.

Men efter ambassaden smed ham på gaden, og britisk politi anholdt ham, er det i stedet USA, der vil have fingrene i ham.

Her risikerer han en fængselsdom, der potentielt kan holde ham bag tremmer resten af livet.

