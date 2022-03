Dommer vil se tusserne: Rockere skal strippe

Straffesag mod rockere om bagholdsangreb og drabsforsøg mod storkriminel højre-ekstremist er ved at udvikle sig til en international farce. Se tatoverings-grafik

Står det til en uforfærdet retsformand, skal ikke færre end 89 rockere fra flere lande nu én for én strippe og vise deres krops-tatoveringer. De slipper dog for at blotte deres kønsdele.