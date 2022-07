Dommere afviser nye regler om god tone i retten

Et forsøg på at give en opskrift på den gode tone under behandling af straffesager i retten er faldet til jorden.

Hverken dommerne eller forsvarsadvokaterne vil være med, og derfor lukker en arbejdsgruppe i Domstolsstyrelsen ned.

- Vi ser ikke noget behov for et regelsæt, og det har vi meddelt styrelsen, skriver Mikael Sjöberg, der er formand for Den Danske Dommerforening, i en mail.

Han henviser til, at emnet 'den gode tone i retten' har været diskuteret på nogle områdemøder med byretsdommere i foråret. Her deltog også repræsentanter for anklagemyndigheden og forsvarerne, og debatten var god og konstruktiv, oplyser han.

I forvejen findes der flere regelsæt, og dialog er vejen frem, mener dommernes formand.

Arbejdsgruppen, der altså er visnet hen, skulle se på 'fælles principper for straffesagers behandling i retten'. Dens formand, udviklingsdirektør Merete Eckhardt, ønsker ikke at udtale sig.

Hos Foreningen af Offentlige Anklagere ærgrer man sig.

- Vi håbede jo med arbejdsgruppen at få nogle fælles retningslinjer. Jeg er skuffet over, at vi ikke kan komme frem til en fælles udmelding og dermed et signal udadtil, siger formanden, Mariam Khalil.

- Nu må vi lige se tiden an og senere afgøre, om det har haft en virkning, at emnet har været diskuteret på områdemøder med dommerne, siger hun.

Tilsyneladende er tonen blevet hårdere i retssalen. Nogle anklagere oplever af og til, at dommere er tilbageholdende med at gribe ind over for personlige og hårde udsagn fra forsvarere. Det har Rigsadvokatens HR-chef i vinter udtalt til Ritzau.

Der er latterliggørelse, mistænkeliggørelse og nedladende bemærkninger, står der i en rapport fra Arbejdstilsynet sidste efterår. Her kan man læse, at anklagere har oplevet 'krænkende handlinger fra forsvarere og dommere.'

For eksempel er der beretninger om rullen med øjnene fra dommerpodiet. Ifølge anklagere risikerer de skæld ud for at tiltage sig retsledelsen i situationer, hvor forsvarere eller tiltalte er flabede og ubehagelige, uden at retten griber ind.

Arbejdstilsynet konkluderede, at der var risiko for psykisk vold. Derfor fik Københavns Politi et påbud. Siden er der taget flere initiativer i anklagemyndigheden, og påbuddet er ophævet.

Blandt andet er der lavet en indberetningsordning, hvor anklagerne kan beskrive episoder i retten, hvis de mener, at grænsen er blevet overskrevet.