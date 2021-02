DR-program meldt til politiet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det bliver nu en sag for politiet, at Per Ulrich Karpf for en uge siden blev tildelt hovedrollen i en omfattende sag om kreditbedrageri og grov udnyttelse af nødlidende virksomheder, som DR-programmet 'Pengejægerne - Selskabssvindel i coronaens tid' afdækkede.

Jetsetsvindleren, der lige nu afventer domsudmålingen i en anden stor sag om kreditbedragerier, har i dag politianmeldt tre journalister fra programmet og tv-produktionsselskabet Monday Media ApS for blandt andet æreskrænkelse.

Per Ulrich Karpf mener, at der i programmet er fremsat en række af udokumenterede påstande om hans rolle i sagen.

Medie: Jetsetsvindler i nyt gældscirkus

Anklage: Betalte kilderne

Allerede i sidste uge trådte Karpf frem i Ekstra Bladet og fortalte, at programmet efter hans mening puster hans rolle i sagen urimeligt meget op. Og at det er andre end ham, som 'Pengejægerne' burde jagte.

I dagens politianmeldelse går Per Ulrich Karpf skridtet videre og beskylder nu DR-programmet for at tilbyde 'omkring 5000 kroner' i betaling, hvis en kilde vil stille sig frem og udgive sig for at være en anden person.

Han mener også, at programmet på flere punkter blander fakta og fiktion sammen, så han fremstår langt mere kriminel, end han faktisk er.

Det skulle blandt andet være sket i programmet ved at beskrive indkøb af vin, sushi, leje af en luksuslejlighed og leasing af dyre biler på en måde, der ifølge Per Ulrich Karpf slet ikke stemmer overens med sandheden.

Fik sin første dom med Messerschmidt

Grundløs anmeldelse

Hos Monday Media ApS, der producerer 'Pengejægerne' for DR, afviser redaktionschef Kasper Vilsmark over for Ekstra Bladet samtlige af de anklager, som Per Ulrich Karpf nu har politianmeldt blandt andre ham for.

'Vi kan tilbagevise alle hans påstande.'

'De fleste af dem kræver ikke andet, end at man ser vores program,' skriver redaktionschefen mandag i en kommentar til sagen.

'Per Ulrich Karpf og hans 'forretninger' koster i forvejen politiet og vores retssystem ufattelige ressourcer. Jeg er derfor ked af, at han skal belaste myndighederne yderligere med en åbenbart grundløs politianmeldelse.'

Gjort det før: Millionbedrageri fra cellen

'For eksempel klager han over, at vi aldrig har fortalt ham, at vi optog samtalen, da vi ringede til hans firma Regnskabsheltene.dk, og han udgav sig for at hedde 'Charlie'.'

'Som det fremgår af programmet, ringede han til os umiddelbart efter og spurgte om vi havde optaget samtalen, hvilket vi bekræftede.'

DR-programmet udkommer i øvrigt i aften med en ny udsendelse kaldet 'Svindlernes marionetadvokater'. Den handler om, hvordan en revisor og en advokat har haft en kritisabel rolle i flere sager om storsvindel i Danmark.

Dødssyndens konge: - Jeg har været fuld af løgn