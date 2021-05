Drab: Bandidos-rocker og eks-rocker kendt skyldige

De to planlagde og udførte drab på 18-årig banderival, ifølge retten. En tredje rocker er frikendt

Retten i Holbæk (EKSTRA BLADET):

En 26-årig Bandidos-rocker og en 29-årig eks-rocker er skyldige i drabet på 18-årige Zobair Saidi.

En 34-årig højtstående rocker, der var tiltalt for at anstifte mordet, er frikendt.

Det har retten i Holbæk netop afgjort ved en nævningesag.

De to, som nu er kendt skyldige i drab, var en del af Bandidos i Holbæk på gerningstidspunktet, og drabsofferet var knyttet til en lokal gruppering, Vang-gruppen.

Stort politiopbud foran Retten i Holbæk, hvor to mænd netop er kendt skyldige i drab. Foto: Per Rasmussen

Kronvidne var nøglen

Sagen tog sin start, da Zobair Saidi en aftentime 28. april 2019 blev skudt på klos hold, da han var i færd med at hente hash hos Mikkel Oliver Falck Nielsen i Ladegårdsparken.

Hashpusheren tilstod et år senere at have ageret lokkedue, og navngav den 26-årige og den 29-årige, der på gerningstidspunktet var krigsminister i Holbæk, som gerningsmændene.

Mikkel Oliver Falck Nielsen fik 12 års fængsel i efteråret.

Frikendt Bandidos-boss

Den 34-årige er tidligere præsident for Holbæk-afdelingen og blev anholdt i efteråret efter massiv politiaflytning.

Ifølge anklageren afslørede optagelserne ham som de facto leder af afdelingen, selvom han på gerningstidspunktet var rykket op i Bandidos' hierarki, hvor han nu er krigsminister i Nationalen.

Retten valgte dog at frikende rockeren i drabssagen.

Politiets teknikere på gerningsstedet på efter drabet. Foto: Kenneth Meyer

Drab var led i konflikt

De to gerningsmænd, der har bedyret deres uskyld under hele sagen, er kendt skyldige i drabet efter den såkaldte bandeparagraf.

Skyldkendelsen følger dermed anklagerens påstand om, at drabet netop skete som en kulmination på en konflikt mellem Bandidos' Holbæk-afdeling, og Vang-gruppen.

Dermed kan straffen forhøjes med indtil det dobbelte.

Der er strafudmåling og dermed dom i sagen senere onsdag.

Ekstra Bladet følger sagen..

Ekstra Bladet har fulgt sagen - læs tidligere retsdækning her:

Iskolde mordere eller forfulgte rockere?

Ven advarede teenager før drab: 'Du skal ikke tage derhen'

Bandemedlem likvideret: Tiltalt Bandidos-boss aflyttet i månedsvis

Drabstiltalt rocker: 'Vi plaffer jer itu'