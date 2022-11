Drab i Emdrup: 24-årig mand idømt 12 års fængsel

Retten på Frederiksberg har fredag idømt den 24-årige mand Mohammed Eljerbi 12 års fængsel for et drab, der blev begået for seks år siden.

Drabet skete ved Servicekiosken på Emdrupvej i København, hvor maskerede og pistolbevæbnede gerningsmænd 2. oktober 2016 ankom i biler. Flere skud blev affyret, og to af dem ramte 21-årige Daniel Kristensen.

Et projektil ramte rygsøjlen, og 13 dage efter skyderiet afgik den unge mand ved døden.

Den dømte forlod landet kort efter drabet og har indtil for nylig opholdt sig i Marokko. Han var derfor ikke med i den gruppe af mistænkte, som i marts 2017 blev anholdt og sigtet i sagen.

Blandt de anholdte var den i dag 40-årige Rached Hamade, som i maj 2019 i Østre Landsret blev dømt for at have deltaget i planlægningen af drabet. 14 års fængsel lød straffen på, hvilket var en stadfæstelse af en dom fra byretten.

Rached Hamade var præsident for rockergruppen Mongols, og politiet har en teori om, at drabet hænger sammen med et skudangreb på et medlem af Mongols, som skete dagen før skudepisoden ved Servicekiosken.

Det angreb gik ud over en mand, som er halvbror til den dømtes mor. Under sagen er han blevet omtalt som en 'halvonkel'.

Landsretten valgte ved samme lejlighed, som Rached Hamade blev dømt, at frifinde Elias Eljerbi, som i byretten blev idømt 12,5 års fængsel. Elias Eljerbi er storebror til Mohammed Eljerbi.

Specialanklager Andreas Christensen fra Københavns Politi fortæller, at retten har dømt Mohammed Eljerbi for at have været chauffør i en af de biler, som blev anvendt ved drabet.

Retten har desuden lagt til grund, at Mohammed Eljerbi udmærket var klar over, at han og kumpanerne var på vej ud for at skyde.

- Men retten har i forhold til strafudmålingen lagt vægt på, at han ikke spillede nogen central aktiv rolle i planlægningen, og der er lagt vægt på, at han kun var 18 år på gerningstidspunktet, fortæller Andreas Christensen.

Mohammed Eljerbi har derimod påstået, at han ikke var klar over, hvad han deltog i, men han har under hele sagen erkendt, at han befandt sig i en af bilerne.

Han ankede efter fredagens domsafsigelse dommen på stedet og håber nu på, at han kan opnå et andet resultat i Østre Landsret.

Mohammed Eljerbi vendte hjem til Danmark i løbet af efteråret efter at have opholdt sig flere år i Marokko. De danske myndigheder har forsøgt at få ham udleveret, men i Marokko har man et princip om, at man ikke udleverer egne statsborgere, og Eljerbi har dobbelt statsborgerskab.

De marokkanske myndigheder har undervejs i forløbet tilbudt, at man kunne gennemføre en sag mod Eljerbi i Marokko, men det er ikke et tilbud, som de danske myndigheder har takket ja til, og i oktober valgte Eljerbi så frivilligt at rejse tilbage til Danmark, hvor han blev varetægtsfængslet.

Under skudepisoden ved Servicekiosken blev en anden mand også ramt. Han overlevede. Det er anklagemyndighedens opfattelse, at der var tale om et uheld - gerningsmændene gik ikke efter at ramme ham - Mohammed Eljerbi har derfor ikke været tiltalt i den forbindelse.